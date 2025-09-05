«Μπλεγμένα» καλώδια σε Ελλάδα και Κύπρο: Σε τροχιά ανασχηματισμού η Λευκωσία, έρευνα σε πολιτικούς

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Κρήτης δεν είναι πια φήμη. Είναι πραγματικότητα, και απειλεί να συμπαρασύρει πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα στην Κύπρο, στελέχη της κρατικής μηχανής, αλλά και ανθρώπους που υπηρέτησαν σε καίριες θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε και οι αποκαλύψεις που έρχονται μοιάζουν ικανές να ταρακουνήσουν τα θεμέλια της ενεργειακής πολιτικής σε ολόκληρη την περιοχή.

H στοχοθεσία της έρευνας

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο, καλύπτει ολόκληρη την περίοδο πριν από την πώληση του έργου από την EuroAsia Interconnector στον ΑΔΜΗΕ. Εκεί, λένε οι πηγές, κρύβονται οι σκοτεινές πτυχές:

Πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο, με συγγενικά του άτομα, φέρεται να προώθησε την επένδυση εκ της θέσεώς του, επιδιώκοντας προσωπικό όφελος. Το αποτέλεσμα; Μια ιστορική χορηγία ύψους 658 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – η μεγαλύτερη που έχει δοθεί ποτέ για παρόμοιο έργο.

Η υπόθεση δεν περιορίζεται σε ένα πρόσωπο. Στους φακέλους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις πολιτικών και κυβερνητικών στελεχών, με τις καταγγελίες να μιλούν για συστηματική προώθηση συμφερόντων ενός συγκεκριμένου επιχειρηματικού κύκλου.

Η σκιώδης διαδρομή της χρηματοδότησης

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα είναι πώς μια πρόταση από ιδιώτη χωρίς αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και χωρίς πρόσβαση σε σοβαρή εξωτερική χρηματοδότηση εγκρίθηκε και στηρίχθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το κυπριακό κράτος μάλιστα παραχώρησε δάνειο 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ακολούθησε η γιγαντιαία χορηγία της Κομισιόν, με πολιτική κάλυψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι εξελίξεις που ακολούθησαν φανερώνουν το αδιέξοδο: η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ε.Ε., λίγους μόλις μήνες μετά την απόφαση για τη χρηματοδότηση, άρχισε τα επίσημα διαβήματα προς τη Λευκωσία. Ο λόγος; Ο ιδιοκτήτης της EuroAsia Interconnector αδυνατούσε να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα δάνεια και δεν διέθετε την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Η «διάσωση» με τον ΑΔΜΗΕ

Έτσι ήρθε στο προσκήνιο ο ΑΔΜΗΕ ο οποίος «επιστρατεύτηκε» για να σώσει το έργο, αγοράζοντας την EuroAsia για περίπου 48 εκατ. ευρώ. Η μεταβίβαση παρουσιάστηκε τότε ως λύση ανάγκης, όμως σήμερα εγείρει κρίσιμα ερωτήματα:

Τι απέγιναν τα χρήματα που ήδη είχαν δοθεί;

Ποιοι έκαναν τα στραβά μάτια ώστε να στηριχθεί ένα σχέδιο που εκ των υστέρων κρίθηκε αδύναμο;

Και κυρίως: ποιοι πολιτικοί έπαιξαν ρόλο στην προώθηση αυτής της «επένδυσης»;

Το σκάνδαλο με το στέλεχος της Κομισιόν

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν σταματά στην Κύπρο. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , το οποίο είχε ρόλο-κλειδί στη διαχείριση και έγκριση αιτήσεων της EuroAsia. Όπως αποκαλύπτεται, λίγα χρόνια αργότερα βρέθηκε να εργοδοτείται από την ίδια εταιρεία. Η σύμπτωση δεν πέρασε απαρατήρητη, και πλέον εξετάζεται ως πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

Πολιτική θύελλα σε Λευκωσία και Αθήνα

Η Λευκωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με εσωτερική κρίση. Η διγλωσσία κυβερνητικών στελεχών, που άλλα λένε πίσω από κλειστές πόρτες και άλλα δημοσίως, έχει ανοίξει συζήτηση για επικείμενο ανασχηματισμό. Ο Πρόεδρος καλείται να κόψει δεσμούς με πρόσωπα που πλέον βαραίνει η σκιά της υπόθεσης, χωρίς να παραδεχθεί ευθέως ότι οι αρχικές επιλογές του ήταν λανθασμένες.

Την ίδια ώρα, η Αθήνα τηρεί σκληρή γραμμή: το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί πάση θυσία. Οι ενεργειακές και γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο δεν αφήνουν περιθώρια για πισωγυρίσματα.

Το πολιτικό ρίσκο

Η υπόθεση του καλωδίου ξεπερνά τα τεχνικά όρια ενός ενεργειακού έργου. Αγγίζει τις ισορροπίες Λευκωσίας–Βρυξελλών–Αθήνας και δημιουργεί πολιτική θύελλα που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού θα καταλήξει. Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε. Και το ερώτημα που μένει είναι αν η καταιγίδα θα σταματήσει στην Κύπρο ή θα παρασύρει και άλλες πρωτεύουσες.