Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Επανεκκίνηση με μήνυμα σε Άγκυρα και Βρυξέλλες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, μετά τη χθεσινή κοινή δήλωση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη.

Οι δύο ηγέτες αποφάσισαν την επανεκκίνηση των ερευνών στο βυθό από τη γαλλική Nexans, οι οποίες είχαν «παγώσει» εδώ και μήνες λόγω των τουρκικών παρενοχλήσεων στην Κάσο.

Το έργο σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο

Οι έρευνες είχαν ήδη προχωρήσει κατά 60% και πλέον στόχος είναι να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό. Σε τεχνικό επίπεδο, πρόκειται για καθοριστικό βήμα στην υλοποίηση του έργου. Σε πολιτικό επίπεδο, η Αθήνα και η Λευκωσία δείχνουν ότι δεν σκοπεύουν να αφήσουν χώρο στις τουρκικές διεκδικήσεις.

Ο αμερικανικός παράγοντας

Την ίδια στιγμή, το έργο ενισχύεται με την επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας, Κρις Ράιτ, στην Αθήνα στις 5-7 Νοεμβρίου.

Μια κίνηση υψηλού συμβολισμού που δείχνει το αμερικανικό ενδιαφέρον για τα ενεργειακά σχέδια της Ανατολικής Μεσογείου.

Απάντηση στις προκλήσεις Ερντογάν

Η αμερικανική παρουσία έρχεται ως απάντηση στις δηλώσεις Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, όπου υποστήριξε ότι «κανένα έργο στην Ανατολική Μεσόγειο δεν γίνεται χωρίς εμάς». Η Άγκυρα εμφανίζεται να διεκδικεί ό,τι ανήκει σε άλλους, όμως το μήνυμα από Ουάσιγκτον, Αθήνα και Λευκωσία είναι σαφές: το έργο θα προχωρήσει.

Οι ευθύνες της Λευκωσίας

Την ίδια ώρα, η κυπριακή πλευρά καλείται να καταλάβει ότι οι οικονομικές εκκρεμότητες δεν είναι απλά «λογιστικά ζητήματα». Κάθε μέρα καθυστέρησης στην οικονομική της συμμετοχή φθείρει την αξιοπιστία της και ενισχύει την τουρκική ρητορική. Το έργο δεν μπορεί να μένει όμηρος της κυπριακής αδράνειας.

Στρατηγική επιλογή Ελλάδας – Κύπρου

Η κοινή δήλωση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη έχει βαρύνουσα σημασία: Κατοχυρώνει πολιτικά ότι η ηλεκτρική διασύνδεση είναι στρατηγική επιλογή των δύο χωρών και όχι μια μεμονωμένη κυπριακή υπόθεση.

Στέλνει μήνυμα στην Άγκυρα πως η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι «ξέφραγο αμπέλι», αλλά και στις Βρυξέλλες ότι το έργο αποτελεί κρίσιμο κομμάτι της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας.