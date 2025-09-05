Καλώδιο: «Υλοποιήσιμο το έργο» λέει ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου - Ικανοποίηση από Παπασταύρου

«Υλοποιήσιμο» χαρακτήρισε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου Γιώργος Παπαναστασίου.

Σύμφωνα με το ΡΙΚ, ο κ. Παπαναστασίου υποστήριξε πως υπάρχουν θέματα που πρέπει να διευθετηθούν, ωστόσο υποχρεώσεις έχει και ο φορέας υλοποίησης, όπως είπε.

Αναφορικά με την διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο υπουργός Ενέργειας επισήμανε πως οποιαδήποτε διερεύνηση η οποία άπτεται θεμάτων πολιτικών παρεμβάσεων και περίεργων συναλλαγών, επηρεάζει το έργο.

Οι δηλώσεις του κ. Παπαναστασίου κινούνται σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος από εκείνες του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού ο οποίος πρώτος έθεσε θέμα μη βιωσιμότητας του έργου προκαλώντας αντιδράσεις από την Αθήνα αλλά και ισχυρές αναταράξεις στη Λευκωσία.

Ικανοποίηση Παπασταύρου

Την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις του κ. Παπαναστασίου εξέφρασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτηρίζοντας εκ νέου την ηλεκτρική διασύνδεση ως ένα «στρατηγικά σημαντικό έργο που είναι πέρα και πάνω από οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση ή δημόσια αντιπαράθεση».

Μιλώντας σε συνέδριο της «Ημερησίας» ο κ. Παπασταύρου σημείωσε πως μετά από τις δηλώσεις του Κύπριου ομολόγου του η Λευκωσία με την πιο επίσημη θέση απαντά στα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν μετά από την τοποθέτηση του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου.

«Είναι ένα δύσκολο έργο» είπε ο Σταύρος Παπασταύρου και σημείωσε πως οι δυο φορείς σε Ελλάδα και Κύπρο θα προχωρήσουν στην εκταμίευση των ποσών για τα οποία έχουν συμφωνήσει σε συνεργασία με τις Βρυξέλλες καθώς το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γεραπετρίτης: Το έργο δεν θα σταματήσει λόγω Τουρκίας

«Το έργο δεν θα σταματήσει εξαιτίας του ότι η Τουρκία έχει αντιδράσεις» δήλωσε από την πλευρά του ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών μιλώντας στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» επανέλαβε πως πρόκειται για ένα έργο το οποίο στηρίζεται από την Αθήνα, τη Λευκωσία, έχει ευρωπαϊκή «σφραγίδα» και συμμετέχουν σε αυτό και άλλες χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.

Ερωτηθείς αν η ελληνική κυβέρνηση ξαφνιάστηκε από τις εξελίξεις σημείωσε:

«Δεν γνωρίζαμε το ζήτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, το οποίο ανέδειξε η κυπριακή πλευρά. Διασαφηνίστηκε ότι δεν αφορά την τρέχουσα διαχείριση του έργου, αλλά την διαχείρισή του πριν αναλάβει ως φορέας υλοποίησης ο ΑΔΜΗΕ»