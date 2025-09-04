Επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Ερευνούμε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου»

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI), χωρίς ωστόσο να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες «προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας».

Αυτό αναφέρεται σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας philenews.com, λίγες ώρες μετά τη δήλωση βόμβα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ότι ενημερώθηκε από τη Νομική Υπηρεσία πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα σε σχέση με πιθανά ποινικά αδικήματα που αφορούν το έργο της διασύνδεσης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ανέφερε ότι «μπορεί να επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα», προσθέτοντας ότι «δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή».

Τόνισε ακόμη ότι οποιαδήποτε δημόσια ενημέρωση θα δοθεί απευθείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εφόσον υπάρξουν στοιχεία προς ανακοίνωση για τις έρευνες που διεξάγει.

«Παγώνουν» τα 25 εκατομμύρια

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, παραμένει αμετακίνητος: δεν θα συναινέσει στην εκταμίευση των 25 εκατ. ευρώ που αναμένει ο ΑΔΜΗΕ, παρά το πλαίσιο συνεννόησης που υπέγραψαν οι δύο κυβερνήσεις τον Σεπτέμβριο του 2024. Επικαλείται μελέτες που αμφισβητούν τη βιωσιμότητα του έργου.

Αντιδράσεις στην Ελλάδα

Την ίδια ώρα, σαφές μήνυμα έστειλε ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης: «Το καλώδιο είναι πρότζεκτ ευρωπαϊκής προτεραιότητας, όχι ένα εθνικό σχέδιο της Ελλάδας. Η Κύπρος είναι αυτή που ωφελείται κυρίως». Στον ίδιο τόνο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έκανε λόγο για αμφίσημες δηλώσεις του κ. Κεραυνού, οι οποίες προκαλούν ερωτήματα. Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε πως η Αθήνα παραμένει σταθερά υπέρ της ολοκλήρωσης του έργου, αλλά οι Έλληνες φορολογούμενοι δεν θα επωμιστούν μόνοι τους το κόστος.