Μαρινάκης για καλώδιο: Κανείς δεν προτείνει να πληρωθεί το έργο μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων με το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Κύπρου μετά και από τις δηλώσεις του Μάκη Κεραυνού για τη βιωσιμότητα του έργου αλλά και την παρέμβαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας επανέλαβε πως οι δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών «δημιουργούν εύλογα ερωτήματα».

«Έχει πει ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνοντας την επιθυμία της Ελλάδας να προχωρήσει ένα πολύ σημαντικό έργο καίριας σημασίας ότι μια πολύ σημαντική διάσταση αυτού και του έργου είναι και η οικονομική διάσταση και ο επιμερισμός του κόσμους. Δε νομίζω να υπάρχει κανείς που πιστεύει ή προτείνει το έργο να πληρωθεί μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο και αυτό δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε πως δεν έχουν τεθεί σε γνώση της Αθήνας οι μελέτες βιωσιμότητας τις οποίες επικαλέστηκε ο κ. Κεραυνός.

«Με την Κύπρο μάς συνδέουν στενότατοι δεσμοί και υποστηρίζουμε τις μεγάλες κυπριακές θέσεις για τα εθνικά. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να παραβλέψει τις σημαντικές λεπτομέρειες ενός έργου διαφορετικά δεν θα κινείτο υπέρ της προάσπισης των Ελλήνων φορολογούμενων» προσέθεσε ενώ ερωτηθείς για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την έρευνα που διενεργεί όπως ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης αποκάλυψε, ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει οποιαδήποτε όχληση προς την Αθήνα».