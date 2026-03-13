Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής. Για ακόμα μία ημέρα κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στον Κηφισό.

Συγκεκριμένα, στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση από το ύψος του Πειραιά μέχρι τη Νέα Ιωνία. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Ρέντη μέχρι τον Πειραιά και από την Κηφισιά μέχρι την Μεταμόρφωση.

Στο «κόκκινο» οι δρόμοι του κέντρου

Κίνηση έχει και στο ρεύμα της Ποσειδώνος προς Γλυφάδα καθώς επίσης και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι το Ψυχικό ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στη Μεσογείων.

Στην Αττική Οδό αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος του Γέρακα μέχρι το Μαρούσι καθώς επίσης και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Στην Αλίμου-Κατεχάκη στο ρεύμα προς Άλιμο αυξημένη είναι η κίνηση από το ύψος της Αττικής Οδού.