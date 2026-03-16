Κίνηση: Πρωινό «έμφραγμα» στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισίας

Με σημαντικές καθυστερήσεις σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου ξεκινάει η νέα εβδομάδα με την κίνηση των οχημάτων να χτυπάει «κόκκινο» από νωρίς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου παρατηρείται κομφούζιο στον Κηφισό από τη Λυκόβρυση έως και το τη λεωφόρο Αθηνών με τα σημαντικότερα προβλήματα να επικεντρώνονται στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Παράλληλα, στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως και τα διυλιστήρια οι οδηγοί θα συναντήσουν αρκετή κίνηση.

Την ίδια ώρα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, η κίνηση των οχημάτων έχει αυξηθεί αρκετά με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τμηματικά δυσχέρειες για τους οδηγούς.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα που κινούνται στο ύψος του Χίλτον από την πλατεία Μαβίλη έως και το Παναθηναϊκό Στάδιο. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά οι οδηγοί θα συναντήσουν κίνηση σε όλο το μήκος της και στα δυο ρεύματα.

Δυσχέρεια παρατηρείται και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού και πιο συγκεκριμένα από την οδό Λαγουμιτζή έως και την οδό Βούρβαχη.

Στη λεωφόρο Καρέα, καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Ηλιούπολη έως την λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και ο Πειραιάς, με την κίνηση να δυσκολεύει τους οδηγούς γύρω από το λιμάνι.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.