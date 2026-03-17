Κίνηση: Πρωινό «έμφραγμα» με καθυστερήσεις σε Κηφισό, Αττική Οδό, Κηφισίας

Με πολλές καθυστερήσεις ξεκινάει η Τρίτη 17 Μαρτίου για όσους κινούνται σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου με την υπομονή τους να δοκιμάζεται ώρα με την ώρα.

Από νωρίς, η κίνηση βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα τόσο στον Κηφισό, στους δρόμους της Αθήνας αλλά και στις κεντρικές λεωφόρους. Υπενθυμίζεται ότι, η πρωτεύουσα βρίσκεται εκ νέου χωρίς ταξί λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που προκήρυξε ο ΣΑΤΑ, κάτι που αναμένεται αν διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή (20/3).

Συγκεκριμένα, όπως κάθε πρωί, στη λεωφόρο Κηφισού, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες όπου παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώνονται από το ύψος της Λυκόβρυσης έως και το Αιγάλεω. Η μεγαλύτερη συμφόρηση εντοπίζεται στα δυο ρεύματα κυρίως από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και τη λεωφόρο Αθηνών.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/SGZfKU7cdU — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 17, 2026

Στο κέντρο της πρωτεύουσας επικρατεί κομφούζιο στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού.

Στη λεωφόρο Συγγρού, σημαντικές καθυστερήσεις θα συναντήσουν όσοι κινούνται από το ύψος της Καλλιρόης έως τους στύλους του Ολυμπίου Διός στο ρεύμα προς Σύνταγμα.

Παράλληλα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή καθώς τμηματικά υπάρχουν καθυστερήσεις ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα.

Συγκεκριμένα, στη λεωφόρο Κηφισίας τα προβλήματα ξεκινούν από το Μαρούσι και εκτείνονται έως και το Γηροκομείο ενώ στη Μεσογείων, μεγάλες καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν όσοι βρίσκονται από το ύψος του Κάτω Χαλανδρίου έως και το Πεντάγωνο.

Στην λεωφόρο Ποσειδώνος παρατηρούνται ολιγόλεπτες καθυστερήσεις και στα δυο ρεύματα στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου αλλά και στην Εδέμ.

Στη λεωφόρο Καρέα, σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Ηλιούπολη έως την λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς.