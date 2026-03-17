Απεργία διαρκείας στα ταξί: «Χειρόφρενο» τραβούν οι οδηγοί έως και την Παρασκευή

Χωρίς ταξί θα είναι η χώρα από σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου, καθώς οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές αντιδρούν σε διατάξεις του νομοσχεδίου για την ηλεκτροκίνηση και ξεκινούν εικοσιτετράωρες απεργιακές κινητοποιήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν προγραμματίσει για σήμερα το πρωί συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια πορεία στη Βουλή.

Ανάμεσα στα αιτήματα του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) είναι η παράταση του μέτρου που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο μέχρι το 2035.

Επίσης, αντιτίθενται και στη δυνατότητα που δίνεται σε ΙΧ οχήματα και σε βαν να πραγματοποιούν αστικές κούρσες.

Οι αυτοκινητιστές ταξί έχουν αποφασίσει επ’ αόριστον απεργία και παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε έξτρα κινητοποιήσεις και πορείες σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.