Απάντηση Κυρανάκη στους οδηγούς ταξί: «Μύθος» τα περί βίαιης μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση

Απάντηση στις αιτιάσεις των οδηγών ταξί, οι οποίοι σήκωσαν από σήμερα χειρόφρενο, αρχίζοντας απεργία διαρκείας, έδωσε από τη Βουλή ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση του σχετικού ερανιστικού νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών - το οποίο περιλαμβάνει ανάμεσα στα άλλα, τα επίμαχα άρθρα για την ηλεκτροκίνηση - στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο αναπληρωτής υπουργός υποστήριξε πως είναι «μύθος» ότι δεν υπάρχουν υποδομές ηλεκτροκίνησης, καθώς ο στόχος των 10.000 δημόσιων σημείων πανελλαδικώς έχει ήδη ξεπεραστεί.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στην Αττική υπάρχουν συνολικώς 3.200 σημεία φόρτισης, πολλά εκ των οποίων είναι ταχυφορτιστές, και ούτως ή άλλως αναμένεται να αυξηθούν. «Εισάγουμε ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο για την ηλεκτροκίνηση. Το νομοσχέδιο εισάγει ένα νέο μοντέλο επιδότησης, φέρνουμε την επιδότηση στη πηγή. Πρώτα παίρνει την επιδότηση ο υπόχρεος και μετά αγοράζει το όχημα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μετάβαση μέχρι τέλους του ‘26 αναμένεται ομαλή. «Πρώτα παίρνει την επιδότηση ο υπόχρεος της ηλεκτροκίνησης - που δεν ξεπερνούν το 0,8 % του συνολικού στόλου για το 2026 και μετά αγοράζεις το όχημα. Με αυτό το ρυθμό του 1% και παρακάτω το χρόνο, θα έχουμε ηλεκτροκίνητο στόλο πότε; Σε 100 χρόνια. Άρα δεν μπορεί να κατηγορηθεί για βίαιη μετάβαση αυτή η κυβέρνηση. Τα πράγματα δεν είναι όπως ακούγονται στο δημόσιο διάλογο!», επέμεινε ο αναπληρωτής υπουργός, υπεραμυνόμενος των προωθούμενων αλλαγών, λέγοντας πως εισάγονται εξαιρέσεις στον παλαιότερο νόμο του ‘21, λόγου χάρη για όσους οδηγούς βρίσκονται κοντά στη σύνταξη.

Σημειωτέον πως οι οδηγοί των ταξί ζητούν να δοθεί παράταση για την αντικατάσταση των οχημάτων από ηλεκτρικά, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως η αγορά τους δεν είναι ακόμα προσιτή. Ακόμη διαφωνούν με το άρθρο 52 του νομοσχεδίου, καταγγέλλοντας «αθέμιτο ανταγωνισμό» από επιβατικά ιδιωτικής χρήσης με οδηγό.

Αναφερόμενος στο επίμαχο άρθρο πάντως, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επεσήμανε πως «έχει αυξηθεί δραματικά ο τουρισμός, ιδίως σε Αθήνα και νησιά. Εάν δεν αρκούν να υπάρχοντα ταξί να μεταφέρουν τους επισκέπτες, δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι», όπως είπε, σημειώνοντας πως το υπουργείο πρέπει να πάρει αποφάσεις για να μπορούν να έχουν μεταφορικό έργο οι τουρίστες, λέγοντας σε κάθε περίπτωση πως δίνεται προτεραιότητα σε όσους έχουν επενδύσει σε μια άδεια ταξί.