Θεσσαλονίκη: Χωρίς ταξί την Τετάρτη (18/3) η πόλη - Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

Σε νέα 24ωρη απεργία προχωρούν οι ιδιοκτήτες ταξί στη Θεσσαλονίκη, εντείνοντας τις αντιδράσεις τους απέναντι σε διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών.

Τη συμμετοχή στην κινητοποίηση ανακοίνωσε το Σωματείο «ΕΡΜΗΣ», ξεκαθαρίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται κανονικά.

«Και αύριο Τετάρτη 18 Μαρτίου θα συνεχιστεί η απεργία των ΤΑΞΙ στη Θεσσαλονίκη. Το νομοσχέδιο είναι στη Βουλή και συζητείται από τους εκπροσώπους των κομμάτων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Συνάντηση με φορείς και κλιμάκωση πιέσεων

Όπως έγινε γνωστό, την Τετάρτη στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με φορείς του κλάδου για τη συζήτηση του νομοσχεδίου. Στη διαδικασία θα συμμετάσχει το Σωματείο «ΕΡΜΗΣ», μαζί με την ΠΟΕΙΑΤΑ και τη ΣΑΤΑ.

Οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις πιέσεις, τονίζοντας ότι θα διεκδικήσουν «μέχρι τέλους» τα αιτήματά τους. Σύμφωνα με το Σωματείο, το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή δεν ικανοποιεί τον κλάδο σε κρίσιμα ζητήματα, γεγονός που οδηγεί στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Η κατάσταση δημιουργεί νέα δεδομένα στις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη, με τους πολίτες να καλούνται να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς, όσο διαρκεί η απεργία.