Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική - Τα αιτήματα που «μπλοκάρουν» τις μετακινήσεις

Συνεχίζεται και σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου η απεργία των οδηγών ταξί και το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, να καλεί στις 10:30 συγκέντρωση στα γραφεία του, χωρίς τα οχήματά τους.

Ο κλάδος αντιδρά στο προωθούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που έχει εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής και βρίσκεται σε διαδικασία προς ψήφισή του.

Ωστόσο, διήμερη παύση της απεργίας προγραμματίζουν για το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που πραγματοποιούνται τα τελευταία 24ωρα και μέχρι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα, τα ταξί θα λειτουργήσουν κανονικά το Σάββατο 21/03 και την Κυριακή 22/03, με τους οδηγούς να πιάνουν και πάλι τα τιμόνια προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο κόσμος αλλά και όσοι έρχονται και πηγαίνουν αεροδρόμιο.

To «επίμαχο» άρθρο 52

Μεταξύ των αιτημάτων του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) βρίσκεται η παράταση του μέτρου για την ηλεκτροκίνηση που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο μέχρι το 2035, καθότι υποστηρίζουν πως είναι πολύ ακριβά τα οχήματα και δεν υπάρχουν και οι υποδομές ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των οχημάτων.

Κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, αποτελεί το άρθρο 52 το οποίο αφορά τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης με οδηγό. Οι εκπρόσωποι των ταξί υποστηρίζουν πως αυτή η ρύθμιση, ανοίγει τον δρόμο σε εταιρείες ενοικιαζομένων με οδηγό, δημιουργώντας, όπως αναφέρουν, συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς θα πραγματοποιούν αστικές κούρσες.

Οι αυτοκινητιστές εκφράζουν επίσης προβληματισμό για τη διάταξη που προβλέπει αξιολόγηση μέσω QR Code ενώ έχουν προαναγγείλει σε βάθος χρόνου, σε όλη τη χώρα, χωρίς ακόμα να έχουν προσδιοριστεί χρονικά, κινητοποιήσεις σε αεροδρόμια, λιμάνια και κεντρικούς δρόμους.

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, οι απεργιακές κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν και θα κορυφωθούν την επόμενη εβδομάδα, όταν θα ψηφίζεται το νομοσχέδιο στη Βουλή.

Οι αυτοκινητιστές έχουν ζητήσει να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία ώστε, όπως αναφέρουν, «να μάθουν όλοι ποιοι ψήφισαν να βάλουν τέλος στις ζωές μας».