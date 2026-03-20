Νομοσχέδιο για τα ταξί: Σε ποιες αλλαγές προχώρησε ο Κυρανάκης

Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών, το οποίο έχει προκαλέσει την οξεία αντίδραση των οδηγών ταξί, κατέθεσε «με πνεύμα διαλόγου και καλής διάθεσης», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, λίγες ώρες μετά την άγρια αντιπαράθεσή του με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ Θύμιο Λυμπερόπουλο.

Κατά τη δεύτερη ανάγνωση του επίμαχου νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε πως «σε ένδειξη καλής θέλησης», η παρακώλυση συγκοινωνιών απαλείφεται από τα αδικήματα, τα οποία οδηγούν σε ανάκληση της άδειας ταξί. Παραμένουν κανονικά στη διάταξη τα αδικήματα της βαριάς και ελαφριάς σωματικής βλάβης.

Εισήγηση του Φάνη Παπά και Μάξιμου Χαρακόπουλου

Στόχος είναι, όπως τόνισε, να μην υπάρχει καμία σκιά περί συσχέτισης της ρύθμισης με απεργιακές κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό μάλιστα, προχωρά στη συγκεκριμένη αλλαγή μετά από πρόταση του «γαλάζιου» εισηγητή Φάνη Παπά καθώς και του γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανακοίνωσε και δεύτερη νομοτεχνική βελτίωση, υιοθετώντας σχετική πρόταση του ειδικού αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Μεικόπουλου, αναφορικώς με τη διαδικασία ένστασης μετά από ψηφιακή αξιολόγηση με το QR CODE του επιβάτη στον οδηγό ταξί. Ακόμη, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να υιοθετήσει και πρόταση της ΚΕΔΕ σχετικά με την αφαίρεση της εμπορικής εκμετάλλευσης των στάσεων από τον ΟΑΣΑ.