«Χούντα, Νέρωνας» - Απίστευτοι χαρακτηρισμοί Λυμπερόπουλου κατά Κυρανάκη μέσα στη Βουλή

Νερό στο μύλο της βεντέτας ανάμεσα στον πρόεδρο του ΣΑΤΑ Θύμιο Λυμπερόπουλο και τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ρίχνει το νομοσχέδιο του υπουργείου, το οποίο μεταξύ άλλων, καθιστά υποχρεωτική την ηλεκτροκίνηση για τα ταξί.

Παρεμβαίνοντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, κατά την ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών φορέων επί του επίμαχου νομοσχεδίου που έχει προκαλέσει την απεργία διαρκείας των ταξί, ο πρόεδρος του συνδικάτου οδηγών Αττικής επιτέθηκε στον παριστάμενο αναπληρωτή υπουργό, κατηγορώντας τον για «χουντικές» πρακτικές εις βάρος του κλάδου, προκαλώντας την οξεία αντίδραση τόσο του ίδιου όσο και της προέδρου της επιτροπής Φωτεινής Αραμπατζή. Ο ίδιος μάλιστα έβαλε στο στόχαστρο και την πανελλαδική ομοσπονδία αυτοκινητιστών ταξί.



Οι διάλογοι είναι ενδεικτικοί της έντασης:



Θύμιος Λυμπερόπουλος: Οργανώνετε να μιλήσει στην επιτροπή (σ.σ. η Πανελλήνια Ομοσπονδία αυτοκινητιστών ταξί) για να πάρει μετά συγχαρητήρια ο κύριος Κυρανάκης. Είναι ο νεότερος πολιτικός που εφαρμόζει χουντικές απόψεις εις βάρος του κλάδου.



Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Απαράδεκτος!



Θύμιος Λυμπερόπουλος: Κάντε μου μήνυση! Εγώ έχω ζήσει Χούντα!



Φωτεινή Αραμπατζή: Διαγράφονται από τα πρακτικά!



Θύμιος Λυμπερόπουλος: Διαγράψτε τα όλα! Στον κόσμο τα λέω!



Ελένη Καραγεωργοπούλου: Αυτό είναι λογοκρισία!



Φωτεινή Αραμπατζή: Μιλάτε εσείς για λογοκρισία; Εάν και δεν είστε μέλος της επιτροπής, σας δίνεται πάντοτε ο λόγος. Σας αρέσουν οι εκφράσεις, περί χουντικών μέσα στη Βουλή;



Θύμιος Λυμπερόπουλος: Δεν ήρθα να προσευχηθώ! Ήρθα να υπερασπίσω τη ζωή 30.000 ανθρώπων. Μην με αγριεύετε εμένα! Εκπροσωπώ την κοινωνία. Θα πω ό,τι θέλω, έχουμε Δημοκρατία.



Φωτεινή Αραμπατζή: Έχουμε Δημοκρατία, δε γίνεται να ακούγονται αυτές οι εκφράσεις…



Θύμιος Λυμπερόπουλος: Θα πω ό,τι θέλω! Είμαι 40 χρόνια σε αυτες τις επιτροπές και πρώτη φορά μου έχουν κάνει λογοκρισία.



Φωτεινή Αραμπατζή: Είμαι υποχρεωμένη να διαφυλάξω το κύρος της επιτροπής.



Θύμιος Λυμπερόπουλος: Με τέτοιο νομοσχέδιο το διαφυλάσσετε; Με το «αποφασίζω και διατάζω» και με το «εάν δεν σας αρέσει, αλλάξτε επάγγελμα» το προστατεύετε;



Φωτεινή Αραμπατζή: Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου!



Θύμιος Λυμπερόπουλος: Δεν την κάνετε καλά τη δουλειά σας.



Λυμπερόπουλος σε Κυρανάκη: «Δολοφόνησες τη Δημοκρατία των ταξιτζήδων...»



Κατά την παρέμβασή του, ο Θύμιος Λυμπερόπουλος επέμεινε να επιτίθεται στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, χαρακτηρίζοντάς τον ως «ψεύτη» μιλώντας για «απειλή σε προσωπικό επίπεδο» εις βάρος του, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, του είπε σε συνάντηση στο γραφείο του: «θα δεις τι θα πάθεις».

Ο ίδιος διαφώνησε εκ νέου με την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση, ζητώντας να δοθεί παράταση έως το 2035.



«Έκανες ατόπημα! Δολοφόνησες τη Δημοκρατία των ταξιτζήδων! Χαμογέλα.. Σαν τον Νέρωνα! Θα περάσετε από τα κορμιά μας. Αυτό δεν είστε εκσυγχρονισμός, είναι οπισθοδρόμηση. Μας καταστρέφετε. Η Uber σου έφτιαξε το νομοσχέδιο», υποστήριξε, απευθυνόμενος στον αναπληρωτή υπουργό.



Για την ιστορία, αμέσως μετά τον Θύμιο Λυμπερόπουλο, το λόγο έλαβε ο Λευτέρης Πετράκης, πρόεδρος της πανελλήνιας ομοσπονδίας ιδιοκτητών ταξί, ο οποίος ανέφερε αιχμηρά πως δεν ήρθε στη συνεδρίαση προκειμένου να «κάνει φιέστα», ενώ διατύπωσε σειρά ενστάσεων με το νομοσχέδιο, ζητώντας μεταξύ άλλων, παράταση στην εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης, η οποία, όπως είπε, δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική.