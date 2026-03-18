Οι «αθώοι», οι «εισαγγελείς» και η τυχαία συνάντηση Ζωής - Βορίδη

Η αδιανόητη ένταση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και των «γαλάζιων» συνεχίστηκε και εκτός Ολομέλειας, καθώς είχε ένα σύντομο μεν, αρκούντως ενδεικτικό του κλίματος δε τετ α τετ με τον Μάκη Βορίδη.

Την ώρα που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βρίσκονταν στις κάμερες έξω από τη Βουλή, προκειμένου να κάνει δηλώσεις για το άγριο επεισόδιο που είχε προηγηθεί, ο βουλευτής της ΝΔ βγήκε από το κτίριο.

«Μισό λεπτό να περάσουν οι αθώοι», σχολίασε τότε εκείνη ειρωνικά. «Μισό λεπτό να αποφύγουμε τους…εισαγγελείς», απάντησε με εξίσου σκωπτικό ύφος ο Μάκης Βορίδης.

Για την ιστορία, νωρίτερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε από βήματος, απαντώντας στο ερώτημα που του έθεσε ο Χρήστος Γιαννούλης (ΣΥΡΙΖΑ) για το εάν είναι με τον Μάκη Βορίδη ή με τον Γρηγόρη Βάρρα: «Μάκη, με έχεις κάνει περήφανο με τη στάση σου. Μετά από όσα έχεις περάσει, η απάντηση είναι ότι προφανώς και είμαστε με τον Μάκη Βορίδη».



