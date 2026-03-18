Bουλή: Νέος αντιπρόεδρος με 255 «ναι» ο Πάρις Κουκουλόπουλος-Στα έδρανα του ΚΚΕ ο Κωνσταντινόπουλος

Με 255 θετικές ψήφους, ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος εξελέγη τέταρτος αντιπρόεδρος της Βουλής, μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την «πράσινη» Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Και αυτή τη φορά τηρήθηκε η κοινοβουλευτική παράδοση που θέλει τους αντιπροέδρους να λαμβάνουν διακομματική στήριξη, καθώς τον Πάρι Κουκουλόπουλο υπερψήφισαν 255 βουλευτές (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και ανεξάρτητοι) ενώ 16 βουλευτές (ΝΙΚΗ, Πλεύση Ελευθερίας και ορισμένοι ανεξάρτητοι) δήλωσαν «παρών».

Μάλιστα, βουλευτές από όλα τα κόμματα έσπευσαν να τον συγχαρούν. Ο προκάτοχός του στο αξίωμα, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μπήκε στην αίθουσα προκειμένου να ψηφίσει, επιλέγοντας τα έδρανα του ΚΚΕ και ακολούθως αποχώρησε. Μάλιστα, στους διαδρόμους της Βουλής, υπήρξαν κι εκείνοι που σχολίασαν με προφανή χιουμοριστική διάθεση: «αλλού τον περιμέναμε, αλλού εμφανίστηκε!».



Την ώρα της ψηφοφορίας στήθηκε «πηγαδάκι» ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ενώ δεν έλειψαν και οι… αναμνηστικές φωτογραφίες.



Με δήλωσή του, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ευχαρίστησε τους συναδέλφους του και τον Νίκο Ανδρουλάκη. «Στο δικό μου πρόσωπο, σήμερα όλοι οι βουλευτές τίμησαν τον τόπο μου, την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία. Οι 255 ψήφοι στη πολλαπλασιάζουν τη βαρύτητα της θεσμικής ευθύνης, μετά από μακρά διαδρομή, πλέον να υπηρετήσω τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία μας και από τη θέση του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων, σε μια περίοδο που η αναβάθμιση του κύρους των θεσμών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και όχι μόνο στην πατρίδα μας», όπως δήλωσε.

