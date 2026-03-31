Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και η Λεωφόρος Αθηνών

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Οι οδηγοί βρίσκονται για ακόμη μία ημέρα αντιμέτωποι με το γνώριμο σκηνικό ταλαιπωρίας, καθώς τα προβλήματα εντοπίζονται στα ίδια «παραδοσιακά» σημεία του λεκανοπεδίου.

Με πολύ χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στο τμήμα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι τις Τρεις Γέφυρες, όπου τα οχήματα κινούνται σημειωτόν.

Δυσχέρειες καταγράφονται επίσης στην κυκλοφορία στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Η κυκλοφορία γύρω από το λιμάνι παρουσιάζει σημάδια έντονης συμφόρησης, επηρεάζοντας τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο των οχημάτων.

Κίνηση μετ’ εμποδίων θα συναντήσουν οι οδηγοί και στη Λεωφόρο Αθηνών. Η συμφόρηση ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου και εκτείνεται μέχρι τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Ο όγκος των οχημάτων που κινούνται στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, στους βασικούς οδικούς άξονες που οδηγούν στο κέντρο της Αθήνας πυκνώνει διαρκώς, όσο περνά η ώρα, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις να γίνονται όλο και πιο έντονες για όσους κατευθύνονται προς το κέντρο.

Κίνηση ελάχιστη, αντίθετα, παρατηρείται στους βασικούς άξονες των νοτίων προαστίων. Οι οδηγοί που κινούνται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι αυτή την ώρα.

Καθυστερήσεις που φτάνουν τα 10-15 λεπτά παρατηρούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.