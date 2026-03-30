Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - 15λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου στους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Στον Κηφισό η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και στα δυο ρεύματα. Ειδικά στο κομμάτι από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι τις 3 Γέφυρες οι ταχύτητες είναι πάρα πολύ χαμηλές.

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στην λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Σε Κηφισίας και Μεσογείων όσο περνά η ώρα, ο όγκος των οχημάτων αυξάνει, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ταχύτητας των οχημάτων.

Δυσχέρειες θα αντιμετωπίσουν και όσοι τυχόν κινηθούν προς τον Πειραιά, καθώς η κυκλοφορία στους δρόμους προς και από το λιμάνι παρουσιάζουν σημάδια συμφόρησης.

Σύμφωνα με την Τροχαία αυξημένη είναι η κυκλοφορία στα εξής σημεία:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Λιμάνι Πειραιά

Λ.Σχιστού

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Καρέα ειδικά στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή, αλλά και στη λεωφόρο Κανελλοπούλου και στα δυο ρεύματα.

Οι οδηγοί που κινούνται στους βασικούς οδικούς άξονες των νοτίων προαστίων δεν θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς η κίνηση στην λεωφόρο Ποσειδώνος, αλλά και στην λεωφόρο Βουλιαγμένης είναι ελάχιστη.

Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10'-15' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Επίσης καθυστερήσεις 5'-10' παρατηρούνται στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.