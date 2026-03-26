Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Σύγκρουση φορτηγών στην Αττική Οδό

Αυξημένη καταγράφεται η κίνηση σήμερα, Πέμπτη, σε κεντρικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου Αττικής, με την κυκλοφοριακή συμφόρηση να επιμένει για ακόμη μία ημέρα στον Κηφισό.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο τμήμα από το Περιστέρι έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου τα οχήματα κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις.

Έντονη επιβράδυνση παρατηρείται και στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Στο ρεύμα προς Κόρινθο, η κίνηση διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες λόγω της αυξημένης συμφόρησης.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία. Παράλληλα, δυσκολίες στην κυκλοφορία καταγράφονται και στη λεωφόρο Μεσογείων.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Σύγκρουση δύο φορτηγών





Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, με τον χρόνο αναμονής να κυμαίνεται από 10 έως 15 λεπτά, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

Ενώ λόγω σύγκρουσης δύο φορτηγών παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος της Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.