Κίνηση: Μια από τα ίδια στον Κηφισό - 15λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με το πόδι κολλημένο στο φρένο είναι αρκετοί οδηγοί το πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου με την κίνηση στους δρόμους της Αττική να μοιάζει εφιαλτική.

Από νωρίς, η εικόνα της κυκλοφορίας στον Κηφισό είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στους δρόμους αφού οι καθυστερήσεις είναι σημαντικές και εκτείνονται από το ύψος της Νέας Ιωνίας έως και το Αιγάλεω και στα δυο ρεύματα.

Παράλληλα, στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως και τα διυλιστήρια οι οδηγοί θα συναντήσουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Την ίδια ώρα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, η κίνηση των οχημάτων αυξάνεται σταδιακά με αποτέλεσμα τουλάχιστον προς ώρας να δημιουργούνται τμηματικά δυσχέρειες για τους οδηγούς.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα που κινούνται στο ύψος του Χίλτον από την πλατεία Μαβίλη έως και το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στη λεωφόρο Καρέα, καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Ηλιούπολη έως την λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

Στο Πειραιά παρατηρείται κομφούζιο γύρο από το λιμάνι με ορισμένους δρόμους να έχουν κοκκινίσει.

Υπενθυμίζεται ότι, οι οδηγοί ταξί έδωσαν παράταση για ακόμη ένα εικοσιτετράωρο στην απεργία που προκήρυξε ο ΣΑΤΑ στις αρχές τις εβδομάδας απειλώντας να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους όσο δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά τους.