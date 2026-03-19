Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Αττική Οδός - Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Την γνωστή εικόνα από νωρίς το πρωί της Πέμπτη 19 Μαρτίου παρουσιάζει η κίνηση σε κομβικούς δρόμους της Αττικής με τις καθυστερήσεις να συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένους δρόμους.

Όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα, στον Κηφισό παρατηρείται αυξημένη καθυστέρηση στο ρεύμα εξόδου προς Λυκόβρυση. Συγκεκριμένα, οι οδηγοί θα πρέπει να κάνουν ιδιαίτερη υπομονή καθώς το κομφούζιο εκτείνεται από τη Λένορμαν έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Την ίδια ώρα, στη λεωφόρο Αθηνών, κυκλοφοριακό κομφούζιο εντοπίζεται και στα δυο ρεύματα από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί συνεχίζουν για τρίτο εικοσιτετράωρο τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις που έχει προκηρύξει ο ΣΑΤΑ από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, τμηματικά σημειώνονται καθυστερήσεις με τις εντονότερες να εντοπίζονται στο ύψος του Χαλανδρίου. Από την άλλη πλευρά, αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στη λεωφόρο Μεσογείων με τους οδηγούς να δοκιμάζουν την υπομονή τους

Στο κέντρο της Αθήνας, η κίνηση βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα με τα εντονότερα προβλήματα να εντοπίζονται σε όλο το μήκος της βασιλίσσης Σοφίας έως την πλατεία Μαβίλλη.

Στον Πειραιά, καθυστερήσεις παρατηρούνται κυρίως στον κόμβο γύρω από τον λιμένα.

Στην Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.