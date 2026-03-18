Κίνηση: «Εφιάλτης» στον Κηφισό - Δύσκολα σε Αττική Οδό, Κηφισίας, κέντρο

Μεγάλη ταλαιπωρία βιώνουν οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου καθώς η κυκλοφορία είναι αυξημένη.

Υπενθυμίζεται ότι έχει κηρυχθεί απεργία διαρκείας από τους επαγγελματίες οδηγούς του ΣΑΤΑ με αποτέλεσμα να μην κυκλοφορούν ταξί σε όλο το λεκανοπέδιο.

Έτσι λοιπόν, αυτή την ώρα στον Κηφισό από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεω παρατηρούνται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις με το μποτιλιάρισμα να εκτείνεται σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. https://t.co/oO0WuUEiHz — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 18, 2026

Παράλληλα, στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως και τα διυλιστήρια οι οδηγοί θα συναντήσουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, στη λεωφόρο Κηφισίας, η κίνηση των οχημάτων αυξάνεται σταδιακά με αποτέλεσμα τουλάχιστον προς ώρας να δημιουργούνται τμηματικά δυσχέρειες για τους οδηγούς.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα που κινούνται στο ύψος του Χίλτον από την πλατεία Μαβίλη έως και το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στη λεωφόρο Καρέα, καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Ηλιούπολη έως την λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

Στον Πειραιά έχει παρατηρηθεί κομφούζιο γύρω από το λιμάνι με πολλούς δρόμους να καταγράφουν σημαντικές καθυστερήσεις.