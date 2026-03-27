Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική οδός - Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο Λεκανοπέδιο Αττικής, με τα οχήματα στον Κηφισό να κινούνται σημειωτόν στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Νέας Ερυθραίας μέχρι και το Φάληρο όπου είναι το τέλος του δρόμου.

Στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα σημειωτόν κινούνται τα αυτοκίνητα από το Φάληρο μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στο ρεύμα ανόδου ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση από το Φάληρο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό και ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.



Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά,

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Καρέα.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο: 15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά, Άνω των 30΄από Κάντζα έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Καρέα.

Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις στην Κηφισίας ενώ σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς κέντρο.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους πέριξ του κέντρου της Αθήνας, καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αθηνών, στην Εθνική Αθηνών-Λαμίας, στην Ποσειδώνος, στην Βουλιαγμένης, στην Μεσογείων, στην Αλεξάνδρας στην Αλίμου-Κατεχάκη.