Κίνηση: Χάος από νωρίς στον Κηφισό - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τον Κηφισό να παρουσιάζει για ακόμη μία ημέρα σοβαρά προβλήματα.

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Παράλληλα, σημαντική επιβράδυνση παρατηρείται και στο τμήμα του Κηφισού από το Χαϊδάρι έως τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, η συμφόρηση είναι έντονη και τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας, με μεγάλες καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Μεσογείων καθώς και στην λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου στην Ηλιούπολη.

Σταδιακή αύξηση της κίνησης παρατηρείται και στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις καθώς προχωρά η μέρα.

Αττική Οδός

Με καθυστερήσεις που φτάνουν τα δεκαπέντε με είκοσι λεπτά γίνεται η κίνηση στην Αττική Οδό και κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο αλλά και στο ρεύμα προς Λαμία.