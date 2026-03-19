Χωρίς ταξί για τρίτη μέρα η Αθήνα - Κλιμακώνει τις απεργιακές κινητοποιήσεις ο ΣΑΤΑ

Συνεχίζουν για τρίτη ημέρα τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις οι οδηγοί ταξί όπως έχει εξαγγελθεί από το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Αττικής (ΣΑΤΑ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) με αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών που συζητείται στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη 19 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση των οδηγών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να εκφράσουν τη διαφωνία τους στις διατάξεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, την Παρασκευή (20/3) θα πραγματοποιηθεί εν νέου συγκέντρωση στη Βουλή, ενώ οι απεργιακές κινητοποιήσεις τους θα συνεχίστουν και θα κορυφωθούν την επόμενη εβδομάδα, όταν θα ψηφίζεται το νομοσχέδιο στη Βουλή. Οι αυτοκινητιστές έχουν ζητήσει να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία ώστε, όπως αναφέρουν, «να μάθουν όλοι ποιοι ψήφισαν να βάλουν τέλος στις ζωές μας».

Επιστρέφουν στους δρόμους της περιφέρειας τα ταξί

Από τις 5 τα ξημερώματα, τα ταξί επέστρεψαν στους δρόμους εκτός Αττικής όπου συνεχίζει τις κινητοποιήσεις το ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί, τα Σωματεία στην υπόλοιπη Ελλάδα σταματούν την απεργία.

Ωστόσο αναμένεται να ξανασηκώσουν «χειρόφρενο» την επόμενη εβδομάδα και κυρίως ανήμερα της ψήφισης του επίμαχου νομοσχεδίου που θα ψηφιστεί στη Βουλή.



Άγρια κόντρα Λυμπερόπουλου - Κυρανάκη

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος συνέχισε να καταγγέλλει την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και επιτέθηκε φραστικά στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, μετά την ολοκλήρωση της επεισοδιακής ακρόασης φορέων επί του επίμαχου νομοσχεδίου με τις διατάξεις για τα ταξί.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών πέρασε στην αντεπίθεση, καταγγέλλοντας πως ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ - ο οποίος νωρίτερα είχε εξαπολύσει ακραίους χαρακτηρισμούς εις βάρος του - εξυπηρετεί συμφέροντα των «μαντράδων» και των εισαγωγέων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης, και όχι εκείνα των οδηγών ταξί.

Τότε, ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, έξαλλος, σηκώθηκε όρθιος, και αποχωρώντας από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας, προσέγγισε προς τα έδρανα του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, αλλά και των βουλευτών της ΝΔ. Σύμφωνα με αυτόπτες και αυτήκοες μάρτυρες, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ του φώναξε: «θα δεις τι θα πάθεις». Ο αναπληρωτής υπουργός σε κάθε περίπτωση ακούστηκε να τον ρωτά: «πάλι με απειλείς;».