Θεσσαλονίκη: Τέλος η απεργία των ταξί - Πότε επιστρέφουν στους δρόμους

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στους δρόμους επιστρέφουν από τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης 24/03 τα ταξί της Θεσσαλονίκης, μετά τη λήξη της 24ωρης απεργίας του κλάδου, στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης ενόψει της ψήφισης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών , με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών: Τεχνικός έλεγχος - Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, συγκοινωνιακοί φορείς, επιβατικές - οδικές - εμπορευματικές μεταφορές, ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ρυθμίσεις για τις πρότυπες προτάσεις, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».

Το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης ο «ΕΡΜΗΣ» γνωστοποιεί με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η απεργία  λήγει τα ξημερώματα 05:00 και βγαίνουμε κανονικά στην δουλειά αύριο Τρίτη 24 Μαρτίου», με την επισήμανση ότι «θα επανέλθουμε με νέες ανακοινώσεις και ενημερώσεις σχετικά με το νομοσχέδιο».

