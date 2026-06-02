Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό - Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται από νωρίς το πρωί της Τρίτης 2 Ιουνίου σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να καλούνται να επιδείξουν αυξημένη υπομονή, μετά και την επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου παρατηρείται το αδιαχώρητο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Μεταμόρφωση.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, με τα γνωστά προβλήματα να καταγράφονται από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια.

Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων και Καρέα

Την ίδια ώρα, σταδιακή επιβάρυνση παρουσιάζεται και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου η ροή των οχημάτων γίνεται πιο δύσκολη, δημιουργώντας τμηματικές καθυστερήσεις.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Προβλήματα στον Πειραιά

Επιπλέον, αυξημένη κίνηση παρατηρείται από νωρίς το πρωί και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω της άφιξης των τελευταίων εκδρομέων από το τριήμερο.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται και η λεωφόρος Ποσειδώνος, από τον Πειραιά έως τον Άλιμο.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό:

Προς Αεροδρόμιο: άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας

Προς Ελευσίνα: 20’–25’ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας

Περιφερειακή Υμηττού: 15’–20’ από κόμβο Αγίας Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας

Περιφ. Υμηττού 15'-20' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 2, 2026

Η εικόνα του οδικού δικτύου παραμένει επιβαρυμένη, με την κίνηση να αναμένεται να συνεχιστεί σε υψηλά επίπεδα τουλάχιστον για τις επόμενες ώρες.