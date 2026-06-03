Κίνηση: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να καλούνται να επιδείξουν αυξημένη υπομονή.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία, όπου καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, με τα γνωστά προβλήματα να εμφανίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια.

Παράλληλα, σταδιακή επιβάρυνση παρουσιάζουν και οι λεωφόροι Κηφισίας και Μεσογείων, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και σημειώνονται τμηματικές καθυστερήσεις.

Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Δύσκολη η κατάσταση στο κέντρο και τον Πειραιά

Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη είναι η κίνηση στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην οδό Αρδηττού, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων βρίσκεται σε ισχύ στον Πειραιά λόγω προγραμματισμένης συγκέντρωσης και πορείας ατόμων, επηρεάζοντας κεντρικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Συγκεκριμένα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Μαρίας Χατζηκυριακού από το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Χατζηκυριακού.

Παράλληλα, κλειστή είναι και η οδός Ακτή Ξαβερίου, στο τμήμα από την οδό Κλεισόβης έως την Πύλη Ε12, στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού του Πειραιά.

Οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς η κίνηση στην περιοχή αναμένεται να παρουσιάσει αυξημένη επιβάρυνση λόγω των ρυθμίσεων.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία. Ενώ στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία και στο τμήμα από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.