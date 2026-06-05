Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Μπλοκαρισμένη Αττική Οδός και κέντρο

Με σημαντικές καθυστερήσεις ξεκίνησε ακόμη μία ημέρα για τους οδηγούς στην Αττική, καθώς από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (5/6) αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο τμήμα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, με αποτέλεσμα να καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, ιδιαίτερα στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια, όπου παρατηρούνται τα γνωστά προβλήματα των πρωινών ωρών.

Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων και Καρέα

Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία και να σημειώνονται τμηματικές καθυστερήσεις.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Αυξημένος φόρτος και στον Πειραιά

Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην οδό Αρδηττού.

Την ίδια ώρα, σταδιακά αυξάνεται η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με την κυκλοφορία να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη όσο περνά η ώρα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αεροδρόμιο, σύμφωνα με την ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας.