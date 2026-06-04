Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία των οχημάτων από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (5/6), με τον Κηφισό να βρίσκεται στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται στο τμήμα από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων και λεωφόρο Αθηνών

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, με τα γνωστά προβλήματα να εμφανίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια.

Παράλληλα, επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία και καταγράφονται τμηματικές καθυστερήσεις.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Αυξημένη κίνηση στο κέντρο και τον Πειραιά

Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην οδό Αρδηττού.

Την ίδια ώρα, σταδιακά αυξάνεται η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, με την κυκλοφορία να γίνεται δυσκολότερη όσο περνά η ώρα.

Τέλος σταδιακά αυξάνεται και η κίνηση στην Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.