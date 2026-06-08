Κίνηση: Αλαλούμ από νωρίς στον Κηφισό - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αρκετά απαιτητική είναι η Δευτέρα (8/6) για τους οδηγούς της Αθήνας καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες η κίνηση είναι αυξημένη και οι καθυστερήσεις αρκετά μεγάλες.

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη δυσχέρεια παρατηρείται στον Κηφισό. Στο ρεύμα καθόδου, στο «κόκκινο» βρίσκεται το διάστημα από τις τρεις γέφυρες έως και τη λεωφόρο Αθηνών ενώ στην άνοδο σημειωτόν πηγαίνουν τα οχήματα από τη Λένορμαν έως και το ύψος της Νέας Ιωνίας.

Παράλληλα, δύσκολη ανά διαστήματα είναι η κατάσταση στη λεωφόρο Κηφισίας όπου οι οδηγοί καλούνται να μείνουν αρκετή ώρα με το πόδι στο φρένο. Επιπλέον, δρόμοι πέριξ του κέντρου επίσης σημειώνουν αρκετές καθυστερήσεις, όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου και η λεωφόρος Αλεξάνδρας.

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Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας, αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Σταδίου



Λιμάνι Πειραιά

Αττική Οδός

Λ. Σχιστού

Δυσχέρεια και στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό η εικόνα δεν αλλάζει, με τους οδηγούς να συναντούν μεγάλες καθυστερήσεις:

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20'-25' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου

15'-20'στην έξοδο για Λαμία

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10'-15' στην έξοδο για Λαμία