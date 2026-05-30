Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στο τελωνείο Ευζώνων: Καθυστερήσεις πάνω από δύο ώρες λόγω των νέων ελέγχων

Συνεχίζεται η μεγάλη ταλαιπωρία που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο τελωνείο Ευζώνων, εξαιτίας των νέων βιομετρικών ελέγχων που έχουν τεθεί σε ισχύ με τους πολίτες να ταλαιπωρούνται για αρκετές ώρες.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το voria.gr, ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται από νωρίς το πρωί στο τελωνείο των Ευζώνων, με χιλιάδες ταξιδιώτες να βρίσκονται σχεδόν ακινητοποιημένοι στα αυτοκίνητά τους έως και δύο ώρες.

Μάλιστα, για τα τουριστικά λεωφορεία και τα πούλμαν η αναμονή ξεπερνά ακόμη και τις πέντε ώρες, προκαλώντας έντονη ταλαιπωρία στους οδηγούς και τους επιβάτες που επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα προς την Ελλάδα.

Ανάμεσα στους χιλιάδες ταξιδιώτες βρίσκονται πολλές οικογένειες και εκδρομείς που κατευθύνονται προς τους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας, όπως η Χαλκιδική, η Καβάλα και η Πιερία, ενόψει του πρώτου μεγάλου κύματος εξόδου για τις παραλίες. Αντίστοιχα, η αυξημένη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Γιατί υπάρχει καθυστέρηση

Οι καθυστερήσεις συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή του νέου Συστήματος Εισόδου - Εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EES), το οποίο προβλέπει την ηλεκτρονική και βιομετρική καταγραφή των πολιτών τρίτων χωρών, που εισέρχονται ή εξέρχονται από κράτη-μέλη της ΕΕ για παραμονή έως 90 ημερών.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές Αρχές, βασικοί στόχοι του νέου συστήματος είναι η ενίσχυση της ασφάλειας στη ζώνη Σένγκεν, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνόρων, η αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης και η επιτάχυνση των συνοριακών ελέγχων μακροπρόθεσμα.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί από το μεσημέρι του Σαββάτου, καθώς οι έλεγχοι έχουν επανέλθει από το μεσημέρι στο παλιό σύστημα, προκειμένου να αποφευχθούν οι ουρές χιλιομέτρων και η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών