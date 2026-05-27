Τελωνεία: Σε ψηφιακό περιβάλλον τα Δελτία ΑΤΑ από 1η Ιουνίου 2026 - Τι αλλάζει

Η ΑΑΔΕ κάνει γνωστό ότι η διαχείριση των Δελτίων ΑΤΑ θα πραγματοποιείται στο ψηφιακό περιβάλλον eATA από την 1η Ιουνίου 2026, εναρμονίζοντας τη χώρα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα και ενισχύοντας τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου. Αυτή η εξέλιξη έρχεται για να διευκολύνει τους οικονομικούς φορείς και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των τελωνειακών διαδικασιών.

Με την εγκύκλιο (Ε.2024/2026) του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, παρουσιάζονται οι εξειδικευμένες εφαρμογές (ATA Carnet Customs, ATA Carnet Gateway και ATA Carnet App/ Desktop) του νέου ψηφιακού συστήματος που έχουν υλοποιηθεί από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων.

Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά με χρήση QR codes και μοναδικών κωδικών συναλλαγής.

Με τη νέα αυτή διαδικασία:

Επιταχύνεται η διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων

Βελτιώνεται η ιχνηλασιμότητα και συμφωνία των κινήσεων των Δελτίων ΑΤΑ

Μειώνεται σημαντικά το διοικητικό βάρος για τις Τελωνειακές Υπηρεσίες.

Στην πρώτη φάση εφαρμογής εντάσσονται στο ψηφιακό περιβάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία και η Νορβηγία, ενώ τα υπόλοιπα μέρη της Διεθνούς Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης θα προσχωρήσουν σταδιακά έως το τέλος του 2027. Οι διαδικασίες αναμένεται να έχουν ψηφιοποιηθεί πλήρως σε παγκόσμιο επίπεδο έως την 1η Ιανουαρίου 2028.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο my1521 - Κέντρο Εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ:

• Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.

• Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Ειδικές Τελωνειακές Διαδικασίες (Special Customs Procedures) > Δελτία ΑΤΑ