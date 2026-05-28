Αλλάζει το σύστημα καταγγελιών στην ΑΑΔΕ – Καταργείται η τηλεφωνική γραμμή 1517

Σε πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ, βάζοντας τέλος στη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 1517. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν πλέον να προχωρούν σε αναφορές αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών διαύλων, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης.



Η νέα διαδικασία στοχεύει στην ταχύτερη επεξεργασία των καταγγελιών, στην ενίσχυση της ασφάλειας των στοιχείων και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η αναβάθμιση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για την ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αναφορών πολιτών και επιχειρήσεων, μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη επεξεργασία των στοιχείων, οι φορολογούμενοι καλούνται να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες για την υποβολή καταγγελιών:

Οικονομικά εγκλήματα: Αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kataggelies@aade.gr

Φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις: Υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής «Καταγγελίες Πολιτών» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Καταγγελίες πολιτών.

Η ορθή επιλογή του διαύλου υποβολής, ανάλογα με το αντικείμενο της υπόθεσης, συμβάλλει καθοριστικά στην ταχύτητα εξέτασης της κάθε αναφοράς. Προσεχώς, η ειδική εφαρμογή «Καταγγελίες Πολιτών» θα αναβαθμιστεί για να περιλαμβάνει καταγγελίες τόσο οικονομικού εγκλήματος όσο και ζητημάτων παράνομων αγροτικών ενισχύσεων.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

• Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας τη θεματική κατηγορία που αντιστοιχεί στο ερώτημά τους.