ΑΑΔΕ: Με Χ-Ray και σκύλους οι έλεγχοι στα σύνορα - Λαθραία τσιγάρα, ράβδοι χρυσού και...ρούβλια

Τα Τελωνεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ συνεχίζουν με συνέπεια τη δράση τους στα σύνορα όλης της χώρας. Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων – όπως μηχανημάτων ακτινοσκόπησης X-Ray – και τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανιχνευτών, επιτυγχάνεται η συστηματική αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ρευστών διαθεσίμων, καπνικών και αλκοολούχων προϊόντων, ναρκωτικών ουσιών, παραποιημένων ειδών και ενεργειακών προϊόντων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2025 οι στοχευμένοι έλεγχοι των τελωνειακών ελεγκτών οδήγησαν σε σημαντικά αποτελέσματα, με πλήθος κατασχέσεων και εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων σε αεροδρόμια, λιμάνια και συνοριακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα.

Ενδεικτικά, τους μήνες αυτούς κατασχέθηκαν συνολικά:

773.355 €, 101.230 $, 10.815 Δολάρια Καναδά, 112.000 Λίρες Τουρκίας, 9.900 Σέκελ, 130 λίρες Αγγλίας, 5.850 Ρούβλια Ρωσίας, 17.840 Γρίβνα Ουκρανίας, 605.500 Φιορίνια Ουγγαρίας, 2.573 Γουάν Κίνας, 47.540 Δηνάρια Σερβίας, 11.000 Ζλότι Πολωνίας, τραπεζικές επιταγές αξίας 21.101€ και 995.197 λίρες Τουρκίας, 14 χρυσά νομίσματα και 3 ράβδοι χρυσού

4.715.310 τεμάχια τσιγάρα, 231 kg καπνού, 425 πούρα και 10.780 θερμαινόμενες ράβδοι καπνού

96 φιάλες παράνομων αλκοολούχων ποτών

27.448 λαθραία είδη (τσάντες, ενδύματα, χάπια, μαχαίρια κ.α.) και 6.262 παραποιημένα είδη

168 kg κάνναβη, 506 kg ΚΗΑΤ, 1.010.650 δισκία ναρκωτικών ουσιών κ.α.

Αναλυτικά:

Αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τη συνδρομή των σκύλων ανιχνευτών «Hant» και «Camora» εντοπίστηκαν:

1.165€, 107$, 10.815 Δολάρια Καναδά και 14 χρυσά νομίσματα σε επιβάτη από Τορόντο

15.000€ σε επιβάτη από Κάιρο

2.165€, 12.750$ και 9.800 Σέκελ σε επιβάτη από Τελ Αβίβ

7.500€ και 4.200$ σε επιβάτη από Αμάν

79.695€ σε επιβάτη από Κάιρο

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», με τη συνδρομή του σκύλου ανιχνευτή «Elvis» εντοπίστηκαν: