Ποιοι πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση για πρώτη φορά

Νέοι και νέες που το 2025 έκλεισαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και εξαρτώμενα ενήλικα τέκνα που απέκτησαν εισόδημα ή είχαν στη κατοχή τους κατοικία ή ΙΧ αυτοκίνητο, θα πρέπει φέτος να υποβάλουν τη δική τους φορολογική δήλωση.



Ειδικότερα, με βάση το ισχύον καθεστώς νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος εντός του 2025 είναι υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης εφόσον:

απέκτησαν εντός του 2025 οποιασδήποτε μορφής εισόδημα, όπως από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.,

ίδρυσαν εντός του 2025 επιχείρηση στο όνομά τους,

έκαναν εντός του 2025 έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος,

κατείχαν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης, όπως αυτοκίνητο,

δεν συγκατοικούσαν στο ίδιο σπίτι με τους γονείς τους αλλά διέμεναν σε κατοικία στην οποία κατείχαν ακόμη και ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κατοικία που τους παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς τους,

είναι έγγαμοι τη στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι για τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δικό τους εισόδημα τα τεκμήρια για κατοικίες και αυτοκίνητα έχουν «κουρευτεί» ενώ καταργήθηκε το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται

Πάντως από την υποβολή φορολογικής δήλωσης εξαιρούνται οι 18άρηδες που το προηγούμενο έτος δεν είχαν εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια, φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γονέων, άλλων συγγενών ή φίλων, ή ήταν φοιτητές και λόγω σπουδών διέμεναν με ενοίκιο σε άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι γονείς τους.



Οι νέοι για να εισέλθουν στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ προκειμένου να υποβάλλουν φορολογική δήλωση θα πρέπει να διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης. Όσοι δεν έχουν θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:



1. Υποβάλλουν αίτησή στην ψηφιακή πύλη myAADE /ΑΦΜ & Κλειδάριθμος / Κλειδάριθμος.



2. Μετά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης μπορούν να παραλάβουν τον κλειδάριθμο:



- αυτόματα με ταυτοποίηση μέσω πιστωτικού ιδρύματος και παρόχου κινητής τηλεφωνίας, χωρίς μεσολάβηση υπαλλήλου, με αποστολή του κλειδαρίθμου στο κινητό τηλέφωνο και στο email του φορολογούμενου,



- μέσω άμεσης βιντεοκλήσης με υπάλληλο της υπηρεσίας myAADElive,

- μέσω προγραμματισμένης βιντεοκλήσης με υπάλληλο της υπηρεσίας myAADElive,

- μέσω προγραμματισμένου ραντεβού με φυσική παρουσία στο ΚΕΦΟΔΕ, τις ΥΦΕ ή στις ΔΟΥ.



3. Για την ενεργοποίηση του Λογαριασμού Χρήστη (UserAccount) στο TAXIS από την εφαρμογή ΑΦΜ & Κλειδάριθμος επιλέγουν Κλειδάριθμος/Ενεργοποίηση λογαριασμού και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να γνωρίζουν το όνομα χρήστη (username), τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης (password) και τον Κλειδάριθμο.