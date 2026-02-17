Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι αλλάζει για εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Προσθήκη και κατάργηση κωδικών, προσυμπληρωμένα αλλά όχι «κλειδωμένα» στοιχεία και «κόφτη» στις δαπάνες που δεν έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA περιλαμβάνει το νέο έντυπο Ε3 που θα πρέπει να συνυποβάλλουν μαζί με τη φορολογική δήλωση πάνω από ένα εκατομμύριο επαγγελματίες και επιχειρήσεις.



Ειδικότερα, με βάση την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, οι βασικές αλλαγές στο Ε3 είναι οι ακόλουθες:



- Προστέθηκαν κωδικοί για νέες ενισχύσεις κυρίως αγροτικές και ειδικών περιπτώσεων (Θεσσαλία, Βόλος κ.λπ.) και για πλανόδιους λαχειοπώλες.



- Προστέθηκε νέος Πίνακας ΙΒ για μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους (συμπληρωματικός φόρος – global minimum tax).



- Καταργήθηκαν κωδικοί παλιών έκτακτων ενισχύσεων (Covid, Ουκρανίας).



- Διευρύνθηκαν δαπάνες με προσαυξημένη έκπτωση ιδίως για φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων.



- Διαχωρίζονται σαφώς τα «Αφορολόγητα έσοδα» και τα «Αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά» πράγμα που σημαίνει ότι αν ένας επαγγελματίας έχει λάβει ειδική επιδότηση, αποζημίωση ή ποσό που φορολογείται ξεχωριστά θα πρέπει να το καταχωρίσει στον σωστό κωδικό.

Παράλληλα η απόφαση ορίζει τα εξής:

- Στο έντυπο Ε3 προσυμπληρώνονται κατηγορίες εσόδων και εξόδων με ποσά στους σχετικούς κωδικούς βάσει των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ της ΑΑΔΕ και του χαρακτηρισμού αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις. Τα προσυμπληρωμένα ποσά δύνανται να τροποποιούνται από τον φορολογούμενο



- Τα όρια ανεκτών αποκλίσεων από τον περιορισμό των κανόνων εσόδων - εξόδων καθορίζονται σε 30% στην περίπτωση δεδομένων εσόδων, καθώς και σε 30% στην περίπτωση δεδομένων αγορών και εξόδων, ανά φορολογικό έτος σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.



- Επιτρέπεται χωρίς περιορισμό, η υποβολή του Ε3 με δεδομένα εσόδων που υπερβαίνουν αυτά που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ και έχουν προσυμπληρώσει τις κατηγορίες εσόδων στους σχετικούς κωδικούς του πίνακα Ζ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Απλογραφικά -Διπλογραφικά Βιβλία) - Υποπίνακας Ζ1 Σύνολο Εσόδων.



- Η αξία των φορολογητέων εσόδων που λαμβάνονται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος δεν δύναται να υπολείπεται αυτών που προκύπτουν από τα παραστατικά που έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.



- Δαπάνες προς έκπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη, αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται, δεν έχουν διαβιβασθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.



- Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους/ μέρη συμφώνου συμβίωσης, όπου αυτό απαιτείται για τα επιμέρους εισοδήματά τους.



- Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται μια κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος.



-Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή N, κατά περίπτωση).



-Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το σύνολο της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων.



- Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3 εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσίας.



- Η υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης για συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή στοιχείων που δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης, δεν επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του ΚΦΔ.

Αυξημένος ο φετινός φορο-λογαριασμός για περίπου 400.000 επαγγελματίες

Επισημαίνεται ότι ο φετινός φορο-λογαριασμός θα είναι αυξημένος για περίπου 400.000 επαγγελματίες λόγω της αναπροσαρμογής του τεκμαρτού εισοδήματος μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Ειδικότερα το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα για το έτος 2025 ανέβηκε στα 12.320 ευρώ από 11.620 ευρώ το 2024 και έτσι ο ελάχιστος φόρος αυξήθηκε στα 1.410 ευρώ από 1.256 ευρώ για τους επαγγελματίες που δηλώνουν εισοδήματα χαμηλότερα από το τεκμαρτό.



Ωστόσο για τους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους και την κατοικία τους σε οικισμούς, εκτός Αττικής, με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50% ενώ εξαιρούνται από το τεκμαρτό σύστημα οι νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης του παιδιού τους και τα επόμενα δυο έτη.