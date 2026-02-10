Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» γλυτώνουν τον τεκμαρτό φόρο

Τη δυνατότητα να φορολογηθούν με τη κλίμακα των μισθωτών και να κερδίσουν τις εκπτώσεις φόρου για τα παιδιά αποφεύγοντας το τεκμαρτό σύστημα των ελεύθερων επαγγελματιών έχουν χιλιάδες εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα για να εξασφαλίσουν την ευνοϊκότερη φορολόγηση για τα εισοδήματα του 2025 που θα δηλώσουν φέτος στην εφορία θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια:

1. Να έχουν έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα τρία. Σε περίπτωση που οι εργοδότες υπερβαίνουν τους τρεις, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες.

2. Να έχουν δηλώσει ως έδρα για την άσκηση της δραστηριότητάς τους την κατοικία τους.

3. Να μην έχουν εισπράξει μισθό από άλλη εργασία.

Δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως «ελευθέριο επάγγελμα»

4. Να παρέχουν υπηρεσίες στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή να ασκεί δραστηριότητα η οποία χαρακτηρίζεται ως «ελευθέριο επάγγελμα». Οι δραστηριότητες αυτές είναι του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικοσυνθέτη, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, τραγουδιστή-καλλιτέχνη των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, πραγματογνώμονα, διαιτητή, εκκαθαριστή γενικά, ελεγκτή Α.Ε., εκτελεστή διαθηκών, εκκαθαριστή κληρονομιών και κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας, αρχαιολόγου, προπονητή, εργοφυσιολόγου, εργοθεραπευτή, γραφίστα, διαιτολόγου, διατροφολόγου, συντηρητή αρχαιοτήτων, επιμελητή, διορθωτή κειμένων, νοσηλεύτριας ή αποκλειστικής νοσοκόμας.

Πόση είναι η έκπτωση φόρου

Όσοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα φορολογηθούν ως μισθωτοί, εξασφαλίζοντας έκπτωση φόρου η οποία ανέρχεται σε 777 ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, σε 810 ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα παιδί, 900 ευρώ για δύο παιδιά, 1.120 ευρώ για φορολογούμενους με τρία παιδιά και 1.340 ευρώ για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα.

Ωστόσο σε περίπτωση που ο αμειβόμενος με «μπλοκάκι» δεν πληροί έστω και μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις φορολογείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, πράγμα που σημαίνει ότι το εισόδημά του θα υπολογισθεί με το τεκμαρτό σύστημα και θα φορολογηθεί με συντελεστή 9% από το πρώτο ευρώ μέχρι τα 10.000 ευρώ και με 22%-44% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 10.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» θα φορολογηθούν το 2027 με τη νέα ενιαία φορολογική κλίμακα που φέρνει σημαντικές ελαφρύνσεις για ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ με τα περισσότερα οφέλη να έχουν οι νέοι ηλικίας έως 30 ετών και οι φορολογούμενοι με προστατευόμενα τέκνα.