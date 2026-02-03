Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο το 2026

«Ελαφρύτερο» θα είναι το φετινό εκκαθαριστικό της εφορίας για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους στους οποίους περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και όσοι κατέχουν κατοικίες, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία λόγω της ενεργοποίησης των νέων κυβερνητικών ρυθμίσεων.



Αναλυτικότερα «κούρεμα» στον φόρο εισοδήματος θα έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογούμενων:

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Το τεκμήριο μειώνεται κατά 50% για όσους δραστηριοποιούνται και διαμένουν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός της Αττικής και ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου η μείωση ισχύει για οικισμούς έως 1.700 κατοίκους.



Επίσης έκπτωση 50% θα έχουν οι επαγγελματίες με ποσοστό αναπηρίας 67%-79%, όσοι κατοικούν σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η αποκλειστική επιμέλεια, οι γονείς εξαρτώμενων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 67% οι πολύτεκνες οικογένειες, οι εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας στο όχημα έως 25% και οι εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων.



Την ίδια ώρα απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμαρτό εισόδημα οι γυναίκες επαγγελματίες που απέκτησαν παιδί το 2025.

Φορολογούμενοι με κατοικίες και αυτοκίνητα

Τα τεκμήρια διαβίωσης μειώνονται έως και 50% ενώ καταργείται το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα παιδιά του φορολογούμενου που έχουν δικό τους εισόδημα.



Για παράδειγμα, το τεκμήριο διαβίωσης για κύρια κατοικία 80 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.600 ευρώ το τ.μ. μειώνεται στα 2.240 ευρώ από 3.200 ευρώ, για κύρια κατοικία 120 τ.μ σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.500 ευρώ το τ.μ από 5.800 ευρώ σε 4.040 ευρώ για κατοικία 120 τ.μ που βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000 ευρώ το τ.μ από 8.120 ευρώ σε 5.252 ευρώ, για κατοικία 200 τ.μ σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.000 ευρώ το τ.μ. το τεκμήριο μειώνεται στα 10.200 ευρώ από 14.600 ευρώ.



Μειώσεις υπάρχουν και στα τεκμήρια διαβίωσης για αυτοκίνητα καθώς για καινούργιο αυτοκίνητο 1.800 κυβικών με χαμηλές εκπομπές ρύπων, 99 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα το τεκμήριο μειώνεται κατά 73,7% και από 7.600 ευρώ πέφτει στα 2.000 ευρώ, για αυτοκίνητο 2.000 κυβικών 10ετίας που εκπέμπει 137 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα μειώνεται στα 2.450 ευρώ από 4.400 ευρώ.

Εκμισθωτές

Όσοι το 2025 νοίκιασαν κλειστά σπίτια η μετέτρεψαν βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb σε μακροχρόνιες απαλλάσσονται πλήρως από το φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν εφόσον οι κατοικίες ήταν κενές ή σε βραχυχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον τρία χρόνια πριν την ενοικίαση , η επιφάνεια δεν ξεπερνά τα 120 τ.μ., εκτός και αν ο ενοικιαστής έχει περισσότερα από δύο τέκνα οπότε το όριο αυξάνεται κατά 20 τ.μ για κάθε παραπάνω τέκνο.

Ιδιοκτήτες ακινήτων με δαπάνες ανακαίνισης

Μείωση του φόρου έως και 3.200 ευρώ θα έχουν όσοι το 2025 πραγματοποίησαν δαπάνες επισκευής και αναβάθμισης των ακινήτων τους υπό την προϋπόθεση ότι πληρωμές για υλικά και εργασίες έγιναν με ηλεκτρονικό χρήμα και εκδόθηκαν τα σχετικά παραστατικά.

Οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων μειώνουν ισόποσα το φόρο εισοδήματος για περίοδο πέντε ετών με ανώτατο συνολικά όριο τα 16.000 ευρώ. Έτσι για δαπάνη ύψους 16.000 ευρώ το 2025 ο φόρος εισοδήματος μειώνεται κατά 3.200 ευρώ φέτος και τα επόμενα 5 έτη μέχρι το 2030 (3.200Χ5=16.000) ενώ για δαπάνη 10.000 ευρώ η μείωση ανέρχεται φέτος σε 2.000 ευρώ (10.000:5=2.000) και για δαπάνη 5.000 ευρώ σε 1.000 ευρώ (5.000:5=1.000).