Καιρός: Έρχεται δεκαήμερο με βροχές και καταιγίδες - Πιο δύσκολη μέρα η Πέμπτη

Η βελτίωση στο σκηνικό του καιρού θα είναι προσωρινή, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, αφού οι βροχές επιστρέφουν από την Τετάρτη και θα απασχολήσουν τη χώρα για αρκετές ημέρες.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, «εισερχόμαστε σε μια παρατεταμένη περίοδο καιρικής αστάθειας, λόγω προσέγγισης από τα Δυτικά βαρομετρικών χαμηλών, η οποία θα επηρεάσει τη χώρα μας τόσο αυτή την εβδομάδα, όσο και την επόμενη, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, τις τοπικές καταιγίδες, τους ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη αλλά και τη σκόνη από την Αφρική».

Εστιάζοντας στο διάστημα από Τετάρτη έως και Σάββατο, ο Γιάννης Καλλιάνος παρουσιάζει τέσσερις χάρτες αθροιστικού υετού 24ώρου (συνολική βροχόπτωση), έναν για κάθε ημέρα.

Όπως αναφέρει, ιδιαίτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν το βράδυ της Τετάρτης, κυρίως η Πέμπτη και δευτερευόντως η Παρασκευή.

Όσον αφορά τις τρεις αυτές ημέρες, ο μετεωρολόγος παραθέτει την εκτίμησή του:

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου (ξεκίνημα της κακοκαιρίας από τα Δυτικά)

Από το βράδυ αυξάνεται αισθητά η πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στα Δυτικά και Βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Άνεμοι : Νοτιοανατολικοί 7–8 μποφόρ (σταδιακά) στο Ιόνιο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά Αφρικανικής σκόνης, επομένως αρκετές βροχές ενδέχεται να είναι και λασποβροχές.

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου (η πιο βροχερή μέρα)

Η Πέμπτη αποτελεί την ημέρα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον διότι ια εκδηλωθούν αρκετές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Κατά τόπους ισχυρές ισχυρές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι - Νοτιοανατολικοί 7–8 μποφόρ και τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας πάνω από τα 1500-1700 μέτρα.

Μετατόπιση της σκόνης στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου (μόνο πολύ τοπικά οι δυνατές βροχές)