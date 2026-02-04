Νέα ραγδαία επιδείνωση του καιρού: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Οι περιοχές στο «κόκκινο»
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Update: 12:29
Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, από το βράδυ της Τετάρτης (4/2) στη βορειοδυτική χώρα και αύριο Πέμπτη (5/2) στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.
Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν σήμερα μέχρι το βράδυ στο Ιόνιο και αύριο από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από σήμερα το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες αύριο
- β. στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (περιοχή Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου) και τη δυτική Στερεά αύριο, από τις πρώτες ώρες έως και το απόγευμα
- γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί αύριο, έως αργά το βράδυ
- δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες αύριο μέχρι τη νύχτα
- ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αύριο το μεσημέρι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (6/2)
- στ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα αύριο μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (6/2).