Το μετεωρολογικό «έθιμο» και η τηλεοπτική δραματοποίηση - «Καρφί» Κολυδά για «νεότερους συναδέλφους»

Ακόμη ένας... ανένδοτος πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ των μετεωρολόγων με αφορμή την τελευταία κακοκαιρία, αλλά και τη νέα επιδείνωση του καιρού που αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Ο Θοδωρής Κολυδάς ρίχνει «καρφιά» για «νεότερους συναδέλφους» και κάνει λόγο για «τηλεοπτική δραματοποίηση», αλλά και για «τίτλους καταστροφής», τους οποίους δεν χρειάζεται η μετεωρολογία.

Με τίτλο «Η υπερβολή στην πρόγνωση και η πραγματικότητα του χειμώνα», ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ επισημαίνει: «Ο καιρός των επόμενων ημερών θα κινηθεί στο γνώριμο χειμερινό μοτίβο των διαδοχικών διαταραχών, που θα διατηρούν κατά διαστήματα άστατες συνθήκες, χωρίς όμως να προδιαγράφεται κάτι ιδιαίτερα έντονο ή ανησυχητικό. Με απλά λόγια, πρόκειται για απολύτως φυσιολογική εξέλιξη για την εποχή - τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Αξίζει όμως να επισημανθεί μια τάση που τα τελευταία χρόνια τείνει να γίνει… μετεωρολογικό "έθιμο". Η ευκολία με την οποία κάθε αλλαγή του καιρού βαφτίζεται "επικείμενη κακοκαιρία" - κυρίως από media αλλά και νεότερους συναδέλφους - αγγίζει συχνά τα όρια της υπερβολής. Βρισκόμαστε στον χειμώνα, όχι σε κάποια ακραία κλιματική εκτροπή. Οι εναλλαγές βαρομετρικών συστημάτων και οι βροχοπτώσεις δεν είναι έκτακτο γεγονός, αλλά ο ίδιος ο ορισμός της εποχής. Και, ας μην το ξεχνάμε, αυτά τα νερά είναι πολύτιμα για τους υδροφόρους ορίζοντες, τη γεωργία και τη συνολική υδατική ισορροπία της χώρας.

Η συνεχής δραματοποίηση κάθε μετεωρολογικής μεταβολής δεν ενημερώνει - κουράζει, αποπροσανατολίζει και συχνά καλλιεργεί αδικαιολόγητη ανησυχία, ιδιαίτερα σε κατοίκους περιοχών που έχουν βιώσει ακραία φαινόμενα στο παρελθόν. Η μετεωρολογία δεν χρειάζεται τίτλους καταστροφής για να γίνει ενδιαφέρουσα. Χρειάζεται ακρίβεια, τεκμηρίωση και μέτρο.



Η υπευθυνότητα στην επικοινωνία του καιρού είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την πρόγνωση. Λίγη περισσότερη νηφαλιότητα και λιγότερη… τηλεοπτική δραματοποίηση θα ωφελούσε τόσο την επιστημονική αξιοπιστία όσο και την ψυχραιμία της κοινωνίας».