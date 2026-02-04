Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και αφρικανική σκόνη - Πότε θα «χτυπηθεί» η Αττική

Ο καιρός αλλάζει ξανά, με έντονες βροχές και καταιγίδες να αναμένονται από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (04/02/2026), ενώ θα κάνει την εμφάνισή της και η αφρικανική σκόνη. Καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Πιο ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα την Πέμπτη (05/02/2026). Στα ηπειρωτικά, οι βροχές θα εξασθενούν από το μεσημέρι, ενώ οι πιο δυνατές καταιγίδες θα συνεχίσουν να πλήττουν την ανατολική νησιωτική χώρα και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Λίγα χιόνια θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά, ενώ η μεταφορά αφρικανικής σκόνης ευνοείται. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυμαινόμενη μεταξύ 14-17 βαθμών στα ηπειρωτικά και έως 18 στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί στο Ιόνιο 5-7 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ, και νοτιάδες στο Αιγαίο 6-7 μποφόρ.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, βροχές θα εκδηλώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί 5-7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες το πρωί, βελτιούμενος έως το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 10-14 βαθμούς, με νότιους ανέμους 5 μποφόρ το πρωί και μεταβλητούς αργότερα.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή (06/02/2026), βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο, με σποραδικές καταιγίδες το πρωί στο ανατολικό Αιγαίο και το μεσημέρι στη δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 15-18 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 20 στην Κρήτη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν 4-6 μποφόρ, ενισχυόμενοι στο νότιο Αιγαίο στα 7 μποφόρ το απόγευμα.

Το Σάββατο (07/02/2026) προβλέπεται εναλλαγή ηλιοφάνειας και συννεφιάς, με μικρές βροχές στη δυτική Ελλάδα κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλές για την εποχή τιμές, 19-21 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 25 στα βόρεια παράλια της Κρήτης. Οι άνεμοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί 3-5 μποφόρ, και στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς τόνισε ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΜΥ, επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από απόψε στη βορειοδυτική χώρα και αύριο Πέμπτη στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική