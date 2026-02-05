Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Πότε αναμένεται πέρασμα καταιγίδων από την Αττική

Νέο κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει σήμερα Πέμπτη (5/2) τη χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Μάλιστα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που έχει εκδώσει από χθες. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο (6/2)

ε. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και αύριο το πρωί.

Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Μεγάλα προβλήματα στη δυτική Ελλάδα

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας τα νησιά του Ιονίου, με ισχυρές καταιγίδες, μεγάλες ποσότητες βροχής και πολύ δυνατούς ανέμους που έφθασαν έως και τα 8-9 μποφόρ.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον οικισμό Αφιώνα, στη βόρεια Κέρκυρα, όπου ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε στέγες σπιτιών και υπαίθριες κατασκευές.

Παράλληλα από τους θυελλώδεις ανέμους υπήρξαν πτώσεις κλαδιών και δέντρων, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο και προκαλώντας διακοπές ρεύματος στις περιοχές Καββαδάδες και Περιβόλι.

«Από τις πρώτες ώρες της κακοκαιρίας που έπληξε την Κέρκυρα, ο μηχανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και συνεχή συνεργασία με τους δήμους, την Πολιτική Προστασία, την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες υπηρεσίες», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειάρχης Ιόνιων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής.

Για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί, ο κ. Τρεπεκλής τόνισε ότι «προκάλεσαν προβλήματα σε οικίες και επιχειρήσεις στη βόρεια Κέρκυρα, ωστόσο προτεραιότητά μας ήταν και παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Τα συνεργεία μας επιχειρούν ήδη για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας».

Την ίδια ώρα, ισχυρή βροχόπτωση έπληξε την Κεφαλονιά, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές του νησιού. Οι τοπικές Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας:

Πότε η κακοκαιρία θα πλήξει την Αττική

Η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει το πρωί της Παρασκευής, ενώ σύμφωνα με το meteo.gr, η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει την Αττική από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Γιάννη Σταματάκη, επικρατούν «φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες κι από θέμα βροχοπτώσεων κι από θέμα θερμοκρασιών, μάλιστα στην Κρήτη θα φτάσουμε 19 ίσως και 20 βαθμούς, ενώ σήμερα στην Αττική ο καιρός είναι άστατος με ένα πέρασμα καταιγίδων να διαφαίνεται το μεσημέρι 14:00 με 16:00, από τα νότια προς τα ανατολικά».

Όπως επισημαίνεται, έντονες βροχοπτώσεις καταγράφονται από νωρίς το πρωί στα βορειοανατολικά. Για τη Θεσσαλονίκη σημειώνεται πως «και στη Θεσσαλονίκη, οι τοπικές βροχοπτώσεις, θα εξασθενήσουν μετά το μεσημέρι», ενώ σε ό,τι αφορά τους ισχυρούς ανέμους υπογραμμίζεται ότι «όσοι είναι να ταξιδέψουν στο Αιγαίο, Ανατολική Κρήτη, Δωδεκάνησα να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία». Η γενικευμένη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ της Πέμπτης και έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Οι πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι που επικρατούν ήδη από χθες έχουν οδηγήσει σε αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα. Οι βροχοπτώσεις που συνοδεύουν το φαινόμενο εκτιμάται ότι θα αποσυμφορήσουν εν μέρει την ατμόσφαιρα, προκαλώντας ωστόσο εναπόθεση σκόνης στο έδαφος.

Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Αττικής

Λόγω της κακοκαιρίας, είναι σε ισχύ και απαγορευτικό απόπλου σε όλα τα λιμάνια της Αττικής.

Αναλυτικά, δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς Κέα και Κύθνο. Παράλληλα, από το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας στον Μαραθώνα δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς Νέα Στύρα.

Στο λιμάνι του Πειραιά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις, που φτάνουν έως και τις 5 ώρες. Τουλάχιστον δύο πρωινά δρομολόγια μεγάλων οχηματαγωγών – επιβατηγών πλοίων μετατέθηκαν για αναχώρηση μετά τις 12 το μεσημέρι. Οι αναχωρήσεις θα γίνουν μόνο εφόσον υπάρξει βελτίωση των καιρικών συνθηκών. Παράλληλα, εκκρεμεί η απόφαση για ακόμη ένα πρωινό δρομολόγιο που ήταν προγραμματισμένο για τις 09:00, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί ή αν θα μετατεθεί και αυτό χρονικά.

Στον Αργοσαρωνικό δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των ταχύπλοων σκαφών, ενώ τα συμβατικά πλοία εκτελούν δρομολόγια κατά την κρίση των πλοιάρχων και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Στη Βόρεια Ελλάδα ισχύει απαγορευτικό απόπλου στο δρομολόγιο που συνδέει την Καβάλα με τον Πρίνο.