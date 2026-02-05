Καιρός: Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα - Στην Ανδρίτσαινα το μεγαλύτερο ύψος

Σημαντικά ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν έως σήμερα στις 18:40, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν σχεδόν το σύνολο της χώρας, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής σημειώθηκε στην Ανδρίτσαινα Ηλείας, όπου καταγράφηκαν 114 χιλιοστά. Ακολούθησαν η Στεμνίτσα Αρκαδίας με 98,6 χιλιοστά και ο Μυστράς Λακωνίας με 88,6 χιλιοστά βροχόπτωσης.\

Meteo.gr

Όπως επισημαίνεται, βροχοπτώσεις καταγράφηκαν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη έκταση των καιρικών φαινομένων.

Την ίδια ώρα, αυξημένη ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Πελοπόννησο. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχτηκε συνολικά 40 κλήσεις για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίες αφορούσαν κυρίως αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων, σε περιοχές της Μεσσηνίας, με επίκεντρο την Κυπαρισσία, καθώς και της Λακωνίας.

Επιπλέον, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, καταγράφηκαν 30 κλήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.