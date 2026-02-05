Προσοχή στην Αττική τις επόμενες 2-3 ώρες: Πού θα χτυπήσουν οι καταιγίδες - Ανάρτηση Κολυδά

Σύστημα καταιγίδων κινείται προς ανατολικά - βορειοανατολικά με ταχύτητα περίπου 60 km/h, αυξάνοντας την πιθανότητα να επηρεάσει τη δυτική και κεντρική Αττική μέσα στις επόμενες 2–3 ώρες, ενημερώνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του.

Όπως σημειώνει:

«Ο μέγιστος ρυθμός βροχής υπολογίζεται στα 7 mm/ώρα. Η διάρκεια των έντονων φαινομένων σε κάθε περιοχή θα είναι σύντομη, αλλά δεν αποκλείονται τοπικές εξάρσεις έντασης κατά τη διέλευση των κυρίων πυρήνων των καταιγίδων».

Πάντως έντονες βροχοπτώσεις εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τις 1 το μεσημέρι, με τα φαινόμενα να προκαλούν κατά τόπους προβλήματα και την κακοκαιρία να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Πέμπτη 05/02, με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους νοτίων διευθύνσεων και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, που θα ευνοήσουν την εκδήλωση λασποβροχών.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και βόρεια και θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Για την Αττική και την Αθήνα, προβλέπονται βροχές κατά διαστήματα, με τις καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Παράλληλα, πολύ ενισχυμένοι έως θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων θα πνέουν στο Αιγαίο, ενώ οι προγνωστικοί χάρτες του συστήματος DUST-WRF του ΕΑΑ αποτυπώνουν αυξημένα ποσά αφρικανικής σκόνης.