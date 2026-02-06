Καιρός: Πρόγνωση Τσατραφύλλια για αλλαγή σκηνικού - «O υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει άνοιξη»
«Περιορίζονται οι βροχές το Σαββατοκύριακο και ανεβαίνει η θερμοκρασία» σημείωσε μεταξύ άλλων ο γνωστός μετεωρολόγος.
Σε ανάρτηση σχετικά με την πρόγνωση του καιρού και το σκηνικό που θα επικρατήσει τις επόμενες μέρες στη χώρα προχώρησε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας την Παρασκευή (6/2).
Ο γνωστός μετεωρολόγος ξεκίνησε την τοποθέτησή του λέγοντας πως οι βροχές που σημειώθηκαν μέσα στο σαββατοκύριακο θα περιοριστούν ενώ ταυτόχρονα θα αυξηθεί η τιμή της θερμοκρασίας.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:
«"O υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει την άνοιξη μέσα στο χειμώνα..."
Καλησπέρα!
Περιορίζονται οι βροχές το Σαββατοκύριακο και ανεβαίνει η θερμοκρασία.
Ο υποτροπικός αεροχειμάρρος (subtropical jet stream) είναι μια στενή ζώνη πολύ ισχυρών ανέμων στην ανώτερη τροπόσφαιρα, που φυσά από δυτικά προς ανατολικά.
Aυτή την περίοδο ο υποτροπικός αεροχειμάρρος βρίσκεται βορειότερα, και αυτό ευνοεί ξεκάθαρα τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών προς την περιοχή μας.
Επίσης με την επίδραση και των ανέμων (καταβάτες), το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα βρεθεί 6-8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Χαρακτηριστικά:
Σάββατο- Κυριακή: 20-22 βαθμοί: Κρήτη, Αττική, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, Θεσσαλία, ανατολική Πελοπόννησος».