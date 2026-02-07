Καιρός: Τι είναι ο υποτροπικός αεροχείμαρρος που φέρνει την άνοιξη στην καρδιά του χειμώνα

Ο καιρός θυμίζει… άνοιξη τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να παίρνει ξεκάθαρα την ανιούσα και να ξεφεύγει από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Ο υδράργυρος ανεβαίνει έως και 8 βαθμούς Κελσίου, αποτέλεσμα της μεταφοράς θερμών αέριων μαζών προς τη χώρα μας, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, «κλειδί» της αλλαγής είναι ο υποτροπικός αεροχείμαρρος, ο οποίος έχει μετατοπιστεί βορειότερα στην Ευρώπη, ανοίγοντας τον δρόμο για αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας. Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι η κορύφωση του θερμού κύματος θα έρθει μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σε Κρήτη, Αττική, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, Θεσσαλία και ανατολική Πελοπόννησο, το θερμόμετρο θα φτάσει τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου, τιμές που παραπέμπουν περισσότερο σε Μάρτιο παρά σε αρχές Φεβρουαρίου. Παράλληλα, οι βροχές θα είναι περιορισμένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, δίνοντας μια σύντομη «ανάσα» καλοκαιρίας.

Τι είναι ο υποτροπικός αεροχείμαρρος

Ο υποτροπικός αεροχείμαρρος είναι ένα ισχυρό «ποτάμι» αέρα σε μεγάλο ύψος της ατμόσφαιρας, περίπου 10–12 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, που κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά γύρω από τις υποτροπικές ζώνες του πλανήτη. Λειτουργεί σαν ρυθμιστής του καιρού, επηρεάζοντας τη θέση και την ένταση συστημάτων υψηλής και χαμηλής πίεσης. Όταν μετατοπίζεται βορειότερα, όπως συμβαίνει κατά περιόδους, επιτρέπει σε θερμές αέριες μάζες από την Αφρική να κινηθούν προς την Ελλάδα, ανεβάζοντας αισθητά τη θερμοκρασία και περιορίζοντας τις βροχές. Με απλά λόγια, αν «στρώσει» σωστά, φέρνει άνοιξη· αν όχι, μας γυρίζει πίσω στον χειμώνα.

Πότε χαλάει ξανά ο καιρός

Το ανοιξιάτικο σκηνικό, πάντως, δεν θα κρατήσει πολύ. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου θα κυλήσει με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Όπως αναφέρει σε νέα του ανάρτηση, η γενική ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη –που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τους αντικυκλώνες της Γροιλανδίας και της Σκανδιναβίας– δεν αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά μέχρι τα μέσα του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι διαταραχές από τη δυτική Μεσόγειο θα συνεχίσουν να περνούν κατά διαστήματα πάνω από τη χώρα μας.

Οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα επηρεάζουν κυρίως τη Δυτική Ελλάδα, τη βόρεια και βορειοανατολική χώρα, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Έρχονται βοριάδες στο δεύτερο μισό του μήνα

Για το δεύτερο μισό του Φεβρουαρίου, τα δεδομένα αλλάζουν. Η κυκλοφορία δείχνει να στρέφεται και οι βοριάδες να μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι.

Όπως εξηγεί ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αποτελούν διαχρονικό χαρακτηριστικό του κλίματος της περιοχής μας στο τέλος του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης – γνωστοί ήδη από την αρχαιότητα ως «Ορνιθίες». Η αιτία βρίσκεται στις έντονες ανοδικές κινήσεις του αέρα στη Βόρεια Αφρική και την Αραβική Χερσόνησο, λόγω της αυξανόμενης ηλιακής ακτινοβολίας, που «τραβούν» ψυχρότερες αέριες μάζες από τον Βορρά.

Ένα φαινόμενο γνώριμο, που σε πιο έντονη μορφή το βλέπουμε το καλοκαίρι με το μελτέμι. Με απλά λόγια: το σύντομο καλοκαιράκι τελειώνει και ο Φεβρουάριος ετοιμάζεται να δείξει ξανά τον χειμωνιάτικο χαρακτήρα του.