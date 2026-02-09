Τσατραφύλλιας: Τσικνοπέμπτη με βροχές στην Αθήνα και στο βάθος... κρύο

Για σερί βροχοπτώσεων με εμμονικές βροχές σε πέντε περιοχές, κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, στην εκτίμησή του για την εξέλιξη του καιρού αυτήν την εβδομάδα.

Όπως τονίζει ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του, «οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη».

Στην Αττική αναμένονται περισσότερες βροχοπτώσεις την Τσικνοπέμπτη το βράδυ και το Σάββατο το μεσημέρι.

Αναλυτικά, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει:

«Σερί βροχοπτώσεων με εμμονικές βροχές σε 5 περιοχές» - Τσικνοπέμπτη με βροχές στην Αθήνα «βλέπει»

Καλό μεσημέρι!

Νέο σερί βροχοπτώσεων ξεκίνησε σήμερα στη χώρα μας, το οποίο θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα.

Οι περιοχές αυτές, όπως έχουμε πεί , λόγω της μεγάλης εδαφικής υγρασίας και του κορεσμού, κινδυνεύουν από καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και από τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, φαίνεται, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία να δέχονται : η Ήπειρος , το βόρειο Ιόνιο, η δυτική Πελοπόννησος, τα Δωδεκάνησα και η νότια Κρήτη (Χανία, Ρέθυμνο).

Αττική: Λίγες βροχές- περισσότερες την Τσικνοπέμπτη το βράδυ και το Σάββατο το μεσημέρι.

Υ.Γ : Μετά τις 20 Φλεβάρη φαίνεται να έρχονται κρύα, περισσότερα χιόνια και βοριάδες».