Χίος: Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες και σπίτια από τη χαλαζόπτωση - Πλημμύρες σε όλο το νησί

Σοβαρές ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε το απόγευμα της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου τον Βροντάδο της Χίου

Η περιοχή βρέθηκε στο έλεος ισχυρής χαλαζόπτωσης και στη συνέχεια έντονων βροχοπτώσεων, οι οποίες προκάλεσαν τοπικές πλημμύρες. Το χαλάζι, μεγέθους ρεβιθιού, έπεφτε με τέτοια ένταση ώστε μέσα σε λίγα λεπτά το τοπίο «άσπρισε», καταστρέφοντας ολοσχερώς καλλιέργειες εσπεριδοειδών και άλλων φυτών.

Αμέσως μετά τη χαλαζόπτωση ακολούθησε καταρρακτώδης βροχή, με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να μετατραπούν σε χειμάρρους και η κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται με μεγάλη δυσκολία, αναφέρει το τοπικό μέσο alithia.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία τέθηκε σε αυξημένη επιφυλακή, στέλνοντας δύο οχήματα στην περιοχή της Δασκαλόπετρας, κυρίως για προληπτικούς λόγους, καθώς τα νερά κατέβαιναν με μεγάλη ορμή.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για φαινόμενο ασυνήθιστης σφοδρότητας για την εποχή, επισημαίνοντας ότι μέσα σε λιγότερο από μία ώρα η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές που δεν είχαν σημειωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα.